На кузбасской трассе иномарка протаранила автобус — один человек погиб
Сегодня 14:50
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В Кузбассе на трассе «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк» автомобиль Форд Фокус врезался в вахтовый автобус. ДТП произошло утром 16 июля.
По предварительным данным, водитель легковушки был пьян. Он не справился с управлением, врезался в отбойник, а затем вылетел на полосу встречного движения, где протаранил вахтовый автобус одного из угольных предприятий.
В ДТП погиб пассажир Форд Фокус, а предполагаемый виновник ДТП получил травмы различной степени тяжести. Теперь пьяному водителю грозит уголовное наказание.
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