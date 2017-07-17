В Кузбассе на трассе «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк» автомобиль Форд Фокус врезался в вахтовый автобус. ДТП произошло утром 16 июля.

По предварительным данным, водитель легковушки был пьян. Он не справился с управлением, врезался в отбойник, а затем вылетел на полосу встречного движения, где протаранил вахтовый автобус одного из угольных предприятий.

В ДТП погиб пассажир Форд Фокус, а предполагаемый виновник ДТП получил травмы различной степени тяжести. Теперь пьяному водителю грозит уголовное наказание.