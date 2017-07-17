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На кузбасской трассе иномарка протаранила автобус — один человек погиб

Сегодня 14:50
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Singlit.ru

В Кузбассе на трассе «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк» автомобиль Форд Фокус врезался в вахтовый автобус. ДТП произошло утром 16 июля.

По предварительным данным, водитель легковушки был пьян. Он не справился с управлением, врезался в отбойник, а затем вылетел на полосу встречного движения, где протаранил вахтовый автобус одного из угольных предприятий.

В ДТП погиб пассажир Форд Фокус, а предполагаемый виновник ДТП получил травмы различной степени тяжести. Теперь пьяному водителю грозит уголовное наказание.

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