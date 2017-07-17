В администрации Кемеровской области очередное увольнение. В отставку ушёл заместитель губернатора по строительству Евгений Бухман, сообщает SU.
Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, Чиновник покинул этот пост по собственному желанию. За последний год в отставку из-за разных причин ушли 5 заместителей губернатора.
Осенью 2016 года покинул свой пост первый заместитель Тулеева Максим Макин. Позже из-за уголовного преследования уволили Александра Данильченко и Алексея Иванова. Весной ушли в отставку Екатерина Кутылкина и Анатолий Лазарев. А если посчитать ещё уволенных начальников департаментов администрации Кузбасса, то список увеличится многократно.
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