В администрации Кемеровской области очередное увольнение. В отставку ушёл заместитель губернатора по строительству Евгений Бухман, сообщает SU.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, Чиновник покинул этот пост по собственному желанию. За последний год в отставку из-за разных причин ушли 5 заместителей губернатора.

Осенью 2016 года покинул свой пост первый заместитель Тулеева Максим Макин. Позже из-за уголовного преследования уволили Александра Данильченко и Алексея Иванова. Весной ушли в отставку Екатерина Кутылкина и Анатолий Лазарев. А если посчитать ещё уволенных начальников департаментов администрации Кузбасса, то список увеличится многократно.