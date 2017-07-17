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«Бегство» из администрации Кузбасса продолжается: очередной зам Тулеева ушёл в отставку

Сегодня 15:14
932
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Skyscrapercity.com

В администрации Кемеровской области очередное увольнение. В отставку ушёл заместитель губернатора по строительству Евгений Бухман, сообщает SU.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, Чиновник покинул этот пост по собственному желанию. За последний год в отставку из-за разных причин ушли 5 заместителей губернатора.

Осенью 2016 года покинул свой пост первый заместитель Тулеева Максим Макин. Позже из-за уголовного преследования уволили Александра Данильченко и Алексея Иванова. Весной ушли в отставку Екатерина Кутылкина и Анатолий Лазарев. А если посчитать ещё уволенных начальников департаментов администрации Кузбасса, то список увеличится многократно.

Комментарии 4
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Агент Госдепа
6 0
Обещал же Щукин, что один в тюрьму не пойдёт, всех, кто закрывал глаза на его махинации, за собой потянет. Вот и началось... Не просто же так несменяемый всея Кузбасс опять по московским госпиталям прячется, знает, что из больницы не могут на нары укатать.
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Мегапихарь
2 0
Обещал же Щукин, что один в тюрьму не пойдёт, всех, кто закрывал глаза на его махинации, за собой потянет. Вот и началось... Не просто же так несменяемый всея Кузбасс опять по московским госпиталям прячется, знает, что из больницы не могут на нары укатать.
Он разве еще живой? Тело его никто не видел. Прям какая-то тайна над этой шкурой, похоже правда денежки там немалые замешаны, раз никакой информации не дают о больном.
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женя
3 0
Гнать их надо ,умных в тулеевской команде нету.
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