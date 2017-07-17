Синоптики пообещали кузбассовцам возвращение лета.

Во вторник, 18 июля, днём ожидается +20,+25°С с дождём, грозами и градом. Ночью температура опустится до +8,+13°С.

В среду, 19 июля, воздух днём прогреется до +21,+26°С. Ночью ожидается +11°С. В четверг, 20 июля, температура существенно не изменится. И в среду, и в четверг возможны осадки.

Зато в пятницу, 21 числа, дожди наконец-то уйдут из региона. Днём нас ждёт +22,+27°С, ночью — +9,+14°С.

В субботу, 22 июля, днём будет ещё жарче — +24,+29°С, без осадков. Ночью — в пределах +10,+15°С.

В воскресенье днём в регионе ожидается +25,+30°С и небольшие дожди. Ночью температура опустится до +12,+17°С, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Больше недели в Кузбассе царила непогода. Как уже писал ВашГород.ру, в области заметили град, смерч и пожар от удара молнией.