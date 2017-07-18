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В Новокузнецке вместо печально известного магазина открыли новый

Сегодня 07:00
1517
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В доме на Металлургов, 41 с испорченным фасадом открылся магазин сантехники.

Горожанам предлагают ванные, унитазы, бойлеры, смесители и так далее. Как удалось узнать ВашГород.ру, открытие прошло 16 июля.

Напомним, раньше здесь находился магазин «Аквалайф», владелец которого целенаправленно разрушил фасад дома, желая расширить территорию пристройкой. Однако работы шли без согласования, и власти потребовали остановить их.

Как уже писал ВашГород.ру, ближе к лету «Аквалайф» начал распродавать товары за пол-цены. Затем собственник решил сдать помещение в аренду. А изуродованный фасад так никто и не восстановил…

Комментарии 4
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19 1
Собственнику счет выставить, а пока за счет города восстановить.
думаю приставы опишут у него все имущестао. Махом деньги найдет, а то так и будете ныть про этот фасад.
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крутел вертел на пальце
0 3
Собственнику счет выставить, а пока за счет города восстановить.
думаю приставы опишут у него все имущестао. Махом деньги найдет, а то так и будете ныть про этот фасад.
никуя у вас не выйдет и у ваших приставов с прокурораи
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вася
15 0
никуя у вас не выйдет и у ваших приставов с прокурораи
ты залогенься олень с трамвайной.
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в теме
0 2
собственнику проще штраф заплатить и вертеть проверялок на оси )))
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