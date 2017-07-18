В доме на Металлургов, 41 с испорченным фасадом открылся магазин сантехники.

Горожанам предлагают ванные, унитазы, бойлеры, смесители и так далее. Как удалось узнать ВашГород.ру, открытие прошло 16 июля.

Напомним, раньше здесь находился магазин «Аквалайф», владелец которого целенаправленно разрушил фасад дома, желая расширить территорию пристройкой. Однако работы шли без согласования, и власти потребовали остановить их.

Как уже писал ВашГород.ру, ближе к лету «Аквалайф» начал распродавать товары за пол-цены. Затем собственник решил сдать помещение в аренду. А изуродованный фасад так никто и не восстановил…