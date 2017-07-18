Сегодня, 18 июля, в Кузбассе ожидают ненастье.

В большинстве районов региона пройдут грозы. Местами возможны сильные дожди и град, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка. Днём при грозах порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

Напомним, кузбасские синоптики пообещали нам тёплую погоду.

Ранее ВашГород.ру публиковал подборку самых ярких происшествий во время непогоды в Кемеровской области.