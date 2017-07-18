Кузбассовцев предупреждают о грозах и граде
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Сегодня, 18 июля, в Кузбассе ожидают ненастье.
В большинстве районов региона пройдут грозы. Местами возможны сильные дожди и град, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка. Днём при грозах порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.
Напомним, кузбасские синоптики пообещали нам тёплую погоду.
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