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В Правила дорожного движения внесли изменения

Кузбассовцев предупреждают о грозах и граде

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Сегодня, 18 июля, в Кузбассе ожидают ненастье.

В большинстве районов региона пройдут грозы. Местами возможны сильные дожди и град, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка. Днём при грозах порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

Напомним, кузбасские синоптики пообещали нам тёплую погоду.

Ранее ВашГород.ру публиковал подборку самых ярких происшествий во время непогоды в Кемеровской области.

Комментарии 3
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я
7 0
как это уже надоело! регуляторы погоды, нарегулировались! из лета черт знает что сделали!
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Валерия
1 0
В Англии, раньше за не точный прогноз погоды. таким прогнозистам отрубали голову...
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Мысли вслух
0 0
как это уже надоело! регуляторы погоды, нарегулировались! из лета черт знает что сделали!
Настоящие регуляторы погоды, как бы, не за океаном, не в США сидят.
В поисковике по климатическому оружию много что есть...
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