В Берёзовском 10 месячный ребёнок умер в городской больнице. Как утверждает мать малыша, врачи поставили ребенку укол, после которого его состояние резко ухудшилось.

Трагедия произошла 11 июля. Мать вызвала врача из-за того, что у ребёнка наблюдалось «недомогание и сопли». Осмотрев малыша, участковый педиатр посоветовала матери отвезти его в больницу, сообщает VSE42.

В больнице у малыша подозревали отит, однако этот диагноз не подтвердился. Далее врачи провели ряд анализов, а затем положили ребёнка в реанимационную палату, якобы для того, чтобы прокапать глюкозу в связи со слабостью.

Вечером врач-реаниматолог вновь обследовал малыша и назначил ему препарат.

«Медсестра, когда увидела назначение, даже переспросила у врача: «Ты что? Такому маленькому такую дозу?» Тот ответил: «Да, столько», — утверждает мать.

После укола состояние ребёнка резко ухудшилось. Врачи пытались реанимировать ребёнка, но спустя три часа малыш умер. В заключении о смерти написано, что причиной стал «отек мозга». Более полная экспертиза будет готова только через месяц.

Мать ребёнка обратилась в прокуратуру. В самой больнице, где произошла трагедия, ситуацию комментировать отказались.