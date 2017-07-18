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В Правила дорожного движения внесли изменения

В Кемерове изменят схему движения на опасном перекрёстке

Сегодня 07:20
307
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Life

В Кемерове на перекрёстке проспекта Ленина и Волгоградской поменяют работу светофора.

Конструкция будет регулировать движение в четырёзхфазном режиме, что сделает движение безопаснее. В первой приоритет получат машины, которые едут по Ленина и пешеходы, пересекающие Волгоградскую. Во включится отсечка для пешеходов, при которой машины продолжат движение.

В третьей фазе смогут двигаться машины по Волгоградской со стороны Октябрьского и пешеходы через проспект Ленина по нечётной стороне. В четвёртой движение разрешат для машин по Волгоградской от Сибиряков-Гвардейцев и пешеходов через проспект Ленина по чётной стороне Волгоградской.

Светофор заработает по-новому уже на этой неделе, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Как ранее писал ВашГород.ру, на нескольких аварийных участках в областной столице также появятся светофоры.

Комментарии 1
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Денчик
1 0
Когда уже уберут все нерегулируемые пешеходные переходы??
Особенно это касается проезжих частей с 3-4 полосами только в одном направлении...
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