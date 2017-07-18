В Кемерове на перекрёстке проспекта Ленина и Волгоградской поменяют работу светофора.

Конструкция будет регулировать движение в четырёзхфазном режиме, что сделает движение безопаснее. В первой приоритет получат машины, которые едут по Ленина и пешеходы, пересекающие Волгоградскую. Во включится отсечка для пешеходов, при которой машины продолжат движение.

В третьей фазе смогут двигаться машины по Волгоградской со стороны Октябрьского и пешеходы через проспект Ленина по нечётной стороне. В четвёртой движение разрешат для машин по Волгоградской от Сибиряков-Гвардейцев и пешеходов через проспект Ленина по чётной стороне Волгоградской.

Светофор заработает по-новому уже на этой неделе, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Как ранее писал ВашГород.ру, на нескольких аварийных участках в областной столице также появятся светофоры.