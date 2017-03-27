У каждого города свои легенды, но в век информационных технологий они кардинально меняются, переходя в сайты и соцсети. ВашГород.ру нашёл пять самых необычных городских аккаунтов в Сибири.

Сегодня настоящий символ города не должен быть таинственным — он обязан общаться с поклонниками, следить за новостями, оперативно реагировать на события и дома, и во всём мире. Кто-то из создателей этих аккаунтов не скрывает себя, кто-то предпочитает оставаться в тени своего персонажа, но всех их сближает одно. Вы всегда можете оставить сообщение, прислать ссылку и даже поболтать в комментариях — хоть с памятником, хоть с трамваем, хоть с трещиной.

Барнаульское метро

Барнаульское метро — долгожитель среди наших персонажей. Существует оно более 10 лет — есть сайт, твиттер, страничка «ВКонтакте». Но если верить истории, метро в алтайской столице существует с 1974 года, доказательство тому — подробный рассказ о строительстве, архивные фото, куча новостей и обновляемый раздел вакансий.

Несуществующим метро гордится вся Сибирь, а придумал его когда-то блогер и журналист Данил Чурилов. Просто нарисовал схему, подхватили местные СМИ — и понеслось. Сайт подземки настолько продуман, а история звучит так правдоподобно, что человек со стороны даже не догадается, что метро на Алтае нет и быть не может. Три года назад так решила американка Ульяна Лобанова-Ростовская и пожаловалась на создателей подземки Путину.

Метро, конечно, ничего не сделалось — оно и сейчас живее всех живых. Так что заглядывайте на сайт, там очень весело (и регулярно требуются кондуктор и кальянщик).

Трамвай № 13 в Новосибирске

Тринадцатый для новосибирцев — одновременно гордость и ужас, добрый помощник и гроза всех дорог, ироничный собеседник и бандит с соседнего района. В общем, настоящая легенда города.

Это самый длинный маршрут города — он идёт с Гусинобродского шоссе и до улицы Писарева, проезжает три района Новосибирска. На 13-й берут самых опытных водителей, но от несчастных случаев трамвай это не спасает: то загорится, то с рельсов сойдёт, то пассажиров помучает, то зазевавшийся внедорожник на пути хорошим манерам поучит.

В своём твиттере с 2014 года 13-й постит и комментирует новости о себе, рассказывает о своём участии в городских событиях. Политическая повестка сибирскому трамваю тоже не чужда: в минувшем ноябре 13-й прославился на всю Россию. Когда в президентских выборах в США победил Дональд Трамп, наш трамвай предложил проигравшей Хиллари Клинтон работу кондуктором.

Достойное, кстати, предложение: кондуктор в сибирской столице — это удивительный человек, живущий по особым правилам.

Яма на Котовского

Дорожная яма в Новосибирске, конечно, не единственная: есть и поглубже, и поопаснее. Зато самая продвинутая — НТВ регулярно включает её в топ российских ям, а больше года назад дорожная ловушка завела страничку в твиттере.

Создатель аккаунта своего имени не скрывает — это маркетолог Дмитрий Мишин, который каждый день ходит на работу мимо ямы. Помимо твитов самой ямы, на её страничке регулярно появляются комментарии самого Мишина, который смеётся над её бессмертием и делает забавные фотожабы.

Когда не понимаешь куда делся люк после ремонта Ямы на Котовского pic.twitter.com/xy84VEtqYU — Dmitriy Mishin (@Loving_Juice) 28 апреля 2017 г.

Яму любят городские журналисты — в апреле её с тортиком и шариками поздравляли с днём рождения. Не забывают чиновники — каждый год ловушку упорно закатывают в асфальт, но она появляется снова и снова.

Как уверяет Дмитрий Мишин, яма на Котовского — это настоящий символ абсурда. Вот и сейчас — после очередного ремонта канализационный люк рядом с ямой медленно прорывается наружу. Ждём новостей и свежих твитов!

Трещина на Большевистской

Трещина на ул. Большевистской — персонаж необычный. На самом деле трещин две — первая появилась возле строящегося комплекса «Снежная миля» ещё прошлой осенью, и властям понадобилось шесть месяцев, чтобы её отремонтировать.

В ноябре трещина зарегистрировалась в твиттере. Она делала ретвиты новостей о себе, переписывалась с ямой на Котовского и спорила с журналистами, который именовали её «разлом на Большевистской».

Но в июне трещина вернулась — на том же самом месте, но уже в другой соцсети. Теперь аккаунт есть в инстаграме, и автор у него другой — тоже неизвестный. Почти каждый день здесь появляются фотосессии, отчёты за каждый заборчик и замазку и жалобы на нерадивых дорожников, которые не дают трещинке спокойно расползаться.

Ну, а первая трещина по-прежнему активна в твиттере и к такой конкуренции относится однозначно.

Настоящая Трещина живет в Твиттере;) https://t.co/jHOrgbVzsX — Трещина на Большев-й (@treshinabol) 2 июля 2017 г.

Памятник Маяковскому в Новокузнецке

Памятник Маяковскому в Кузбассе среди наших героев — самый юный, но самый разговорчивый, как и положено поэту.

Странички монумента в твиттере и инстаграме, а также канал в телеграме появились 13 марта, на волне новостей о предстоящем капитальном ремонте. С тех пор памятник постоянно комментирует собственную реконструкцию, городские события и политическую повестку в стране — и всё это в стихотворных традициях Владимира Маяковского.

Автор аккаунтов неизвестен, но в поэтическом даре ему не откажешь. Порой возникает впечатление, что спустя 90 лет к нам вернулся сам Маяковский, чтобы с постамента рассказывать о жизни Новокузнецка и клеймить чиновников.

30 июня отреставрированный памятник открыли, и довольный поэт замолчал. Будет ли аккаунт жить и радовать горожан стихами дальше — посмотрим.