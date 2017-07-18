Все пьют «Ирбис» и никто не выбрасывает крышки, потому что знают, какие крутые подарки приготовил «Ирбис»! С каждым днём участников конкурса «Собирай барсов!» становится всё больше.

Первые купоны уже выданы, а участники продолжают собирать крышки и приходить во второй и третий раз, увеличивая свои шансы на победу.

А главное, это не Айфон 7 и не Айпад мини, которые будут разыграны 26 августа, главное — это жажда, жажда победы!

Это ощущение, когда ты всё лето пьёшь «Ирбис», копишь баллы, приходишь и выигрываешь! В этот момент ты понимаешь, это твой день, это твоё лето, вместе с «Ирбис»!

Следующий день обмена крышек 20 июля по адресу ул. Тореза, 95Б с 17.00 до 20.00.

Торопитесь! Крышки необходимо обменять до 24 августа!

Ведь уже 26 августа вас ждёт настоящий праздник для вас и ваших детей! В парке им. Ю. А. Гагарина на площади за Планетарием будут сконцентрированы все развлечения города: игровые площадки, фотозона, релакс зона, аквагрим, сладости и угощения, катание на лошадях, мыльные пузыри, концерт и конечно же конкурсы и розыгрыш призов среди участников акции «Собирай барсов!»

Полный график обмена крышек:

Гарантированный подарок при регистрации на розыгрыше получит каждый!

Подробности акции и правила ее проведения смотрите на сайте ИРБИСПРОМО.РФ и в нашей группе в ВК.