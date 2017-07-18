Политолог, доцент института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман в эфире радио «Говорит Москва» выразила мнение, что сегодня между кузбасской «группой людей Тулеева» и Кремлём идут переговоры.

«Это вопрос переговоров с условной группой Тулеева. […] вокруг него имеется клан. У него имеются экономические интересы. У них имеются активы. Если власть меняется, они хотят сохранить эти свои активы».

Она подчеркнула, что сейчас «идёт торговля» за кандидатуру преемника.

«Если невозможно назначить себе преемника, если другие группы не соглашаются на это, то хотя бы нужно добиться каких-то гарантий для своих людей, что они не будут немедленно репрессированы сразу после смены власти».

Шульман считает, что Тулеев останется главой Кузбасса, «пока не договорятся о том, каким образом связанная с ним группа сохраняет свои активы или лишается чего-то, или получается гарантии экономической неприкосновенности и уголовной».

Она также подчеркнула, что в Кузбассе сегодня степень монополизации экономической, финансовой и политической жизни в регионе выше, чем во многих других регионах. А передачу власти назвала «долгим муторным процессом».

По мнению Екатерины Шульман, вопрос о смене губернатора решается «сложными договорённостями различных групп, корни которых уходят в Кемеровскую область, поскольку их активы, их имущество, их собственность вся находится там».

И то, когда это произойдёт, зависит от способности прийти к компромиссу.

Накануне мы рассказали, что из администрации Кузбасса уволился очередной заместитель Тулеева.