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Экстрим-парк в «Мегалэнде»

Сегодня 08:30
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На правах рекламы
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Мегалэнд

Первый в городе Новокузнецке веревочный экстрим-парк — это настоящие джунгли посреди огромного торгового центра, которые рады своим гостям круглый год! Здесь дети смогут испытать себя на ловкость и выносливость, преодолевая разнообразные канатные переправы, стать участниками настоящих приключений, покорителями вершин!

Экстрим-парк представлен тремя трассами:

Трасса № 1. Рассчитана на юных экстремалов. Включает в себя канатные дороги высотой 1 м над уровнем пола.

Трасса № 2. Включает в себя этапы и препятствия, расположенные на высоте 3,5 м над уровнем пола. Наклонные бревна и канатные дороги на такой высоте кажутся по-настоящему опасными.

Трасса № 3. Самая экстремальная трасса из всех, представленных в парке. Высота 9 м над уровнем пола. Захватывающие дух переходы и пролеты, головокружительный вид на весь парк и ощущение полета.

А ещё веревочный экстрим-парк — это идеальное место для проведения самых различных детский мероприятий и праздников.

Для каждого ребёнка в экстрим-парке предназначена страховка, одноразовые шапочки и специальная обувь. Также все трассы сопровождают опытные инструкторы.

Мы ждём Вас в нашем парке каждый день с 10 утра до 10 вечера!

Адрес:
ТРЦ «Планета», ул. Доз, 10А (2 уровень)
тел.: 8 (3843) 20-02-32
nkz.megalandpark.ru
vk.com/megaland42

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