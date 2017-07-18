Первый в городе Новокузнецке веревочный экстрим-парк — это настоящие джунгли посреди огромного торгового центра, которые рады своим гостям круглый год! Здесь дети смогут испытать себя на ловкость и выносливость, преодолевая разнообразные канатные переправы, стать участниками настоящих приключений, покорителями вершин!

Экстрим-парк представлен тремя трассами:

Трасса № 1 . Рассчитана на юных экстремалов. Включает в себя канатные дороги высотой 1 м над уровнем пола.

Трасса № 2 . Включает в себя этапы и препятствия, расположенные на высоте 3,5 м над уровнем пола. Наклонные бревна и канатные дороги на такой высоте кажутся по-настоящему опасными.

Трасса № 3 . Самая экстремальная трасса из всех, представленных в парке. Высота 9 м над уровнем пола. Захватывающие дух переходы и пролеты, головокружительный вид на весь парк и ощущение полета.

А ещё веревочный экстрим-парк — это идеальное место для проведения самых различных детский мероприятий и праздников.

Для каждого ребёнка в экстрим-парке предназначена страховка, одноразовые шапочки и специальная обувь. Также все трассы сопровождают опытные инструкторы.

Мы ждём Вас в нашем парке каждый день с 10 утра до 10 вечера!