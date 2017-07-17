Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Правила дорожного движения внесли изменения

В центре Новокузнецка поменяли схему движения

Сегодня 10:05
389
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Tataram.in.ua

В Новокузнецке в ночь на 18 июля поменяли схему движения на Музейной.

Нововведения коснулись участка от перекрёстка с Театральным проездом до пересечения с Курако. На Музейной теперь пять полос для движения. Также там установили дополнительные знаки.

«А со стороны Театрального проезда, при выезде на улицу Музейную с крайней левой — поворот только налево, а справой — прямо и налево, то есть запрещен поворот направо», — передаёт Novokuznetsk.su.

Изменения увеличат пропускную способность на участке, уточнили в Управлении дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Как ранее писал ВашГород.ру, с 31 июля на участке Туркменской запретят остановку. Также из-за ремонта теплотрассы до середины сентября закрыт участок проспекта Запсибовцев.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ