Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Правила дорожного движения внесли изменения
Недвижимость и строительство

За что мы платим комиссию риелтору: что входит в эту стоимость

Сегодня 10:12
340
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Miasskiy.ru

Психология клиента рынка недвижимости во все времена одинакова — никто не любит платить посредникам.

В настоящее время риелторы берут за свои услуги либо фиксированную сумму — около 50 тысяч рублей, либо 2% процента от стоимости объекта. Причём, если риелтор самостоятельно нашёл и продавца, и покупателя, то комиссия берётся с обоих, сообщает портал irn.ru.

За что берут деньги

Обычно все обязанности прописываются в договоре, который заключают продавец или покупатель с агентами недвижимости. Обычно в документе отражены следующие услуги:

  • оценка состояния рынка;
  • анализ ценовой ситуации в конкретном районе;
  • подбор вариантов;
  • помощь с ипотекой;
  • организация просмотров;
  • проверка документов на «чистоту»;
  • подготовка проекта договора купли-продажи;
  • реклама;
  • подписание и подача на госрегистрацию договора купли-продажи;
  • решение других задач: помощь с опекой, узаконивание перепланировки и т. д.

«Иллюзия — „я сам все могу“ возникает из-за массированной рекламы в СМИ баз по недвижимости, где якобы стоят квартиры собственников и все совсем просто, как в кино: увидел объявление — чик — встретились с собственником — чик — переезжаю в новую квартиру», — иронизирует эксперт.

Конечно, ничего невозможного нет, и если хорошо постараться, то все эти операции можно проделать и самостоятельно. О том, что обязательно необходимо сделать перед сделкой, мы сообщали ранее.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
fast
21 0
Ну да ну да. Один риэлтор мне тут сказал что с продавца комиссию берет за то что привёл к нему покупателя и все.
ответить
аватар
Покупатель
32 0
Покупали квартиру. Нашли по объявлению в базе агентства. Приходим в агентство, а нам говорят - платите агентству 2%. Мы такие - за что о_О? Они: ну вы же нашли квартиру через нас. Мы: это ваша обязанность, искать покупателей, за это вам платит продавец! Они: ну вы же через нас будете оформлять. Мы: кто вам сказал, что через вас, нам ваши услуги даром не нужны.

В общем эти курицы-риелторшы в тупую ищут лохов-покупателей и разводят их на бабки. В итоге оформились без них и еще "отмазали" продавца от "услуг" этих зажравшихся прокладок.

Неуважаемые риелторы, будете наглеть в отношении покупателей - будем вас наказывать! Будем обучать продавцов, как избавиться от ваших "услуг"!
ответить
аватар
Продавец
13 0
Я продал квартиру и уехал в Новосиб. Сам нашел покупателя. Пришли к Риелтору, а вернее юристу в риелторском агентстве, отдали ему 500 р. и юрист нам напечатал договор, который другой юрист за 500 р. без очереди зарегистрировал. Выписку из реестра заказал для успокоения покупателя тот же юрист за 300 р. Поквартирную карту брал до сделки сам в паспортном столе, т.к. ее кроме собственника никому не дадут. ИТОГО: 500+500+300=1300 р.
ААА ну и объявление дал бесплатно во Франт и Вариант в интернете, вот и всеее !
ответить
аватар
С.
0 0
Я продал квартиру и уехал в Новосиб. Сам нашел покупателя. Пришли к Риелтору, а вернее юристу в риелторском агентстве, отдали ему 500 р. и юрист нам напечатал договор, который другой юрист за 500 р. без очереди зарегистрировал. Выписку из реестра заказал для успокоения покупателя тот же юрист за 300 р. Поквартирную карту брал до сделки сам в паспортном столе, т.к. ее кроме собственника никому не дадут. ИТОГО: 500+500+300=1300 р.
ААА ну и объявление дал бесплатно во Франт и Вариант в интернете, вот и всеее !
При покупке квартиры без посредников договор, а он, в принципе, типовой, скачали из интернета, подкорректировали под свои условия и все! Даже 500 р. не платили )
ответить
аватар
Кузня родная 4145
11 0
Повторюсь ещё раз: любое агенство это просто посредники будь то недвижимость, свадьба или похороны. Можно всё делать самому если голова хоть немного работает и прилично сэкономить.
ответить
аватар
Наталья
9 0
1. Оценка состояния рынка - это когда риелтор говорит за сколько реально продать квартиру? "На глазок" говорит.
2.Анализ ценовой ситуации в конкретном районе - средняя цена за такую же квартиру в районе. Открыл любую базу с объявлениями, отфильтровал по нужным параметрам, а среднюю величину учили еще в школе считать.
3. Подбор вариантов. - см. п.2
4.Помощь с ипотекой. В чем помощь? Договор готовит сам банк, справки о з/п на работе бухгалтер выдает. Прозвонить 5-6 основных банков, назвать требуемую сумму, узнать условия и %? Максимум час займет времени. Зачем нужен риелтор?
5. Организация просмотров - работает как передаст. Только увеличивает кол-во перезвонов для согласования времени и даты просмотра.
6.Проверка документов на "чистоту". Поскольку НИКАКОЙ ответственности за качество такой проверки риелтор не несет, то этот пункт можно смело вычеркивать.
7. Подготовка проекта договора купли -продажи. Если через ипотеку покупка квартиры - договор готовит банк. Если нет, то в интернете полно типовых договоров. Риелтор только паспортные данные перепишет и адрес квартиры. 5 минут по клаве постучать. В любом случае любой юрист возьмет не более 5 000 руб. за составление договора (допустим, бабушка продает, не умеет интернетом пользоваться)
8. Реклама - интернет-ресурсы для физ.лиц бесплатны. Авито, Вариант-нк, франт, из рук-в-руки, буду дома и т.п.
9. Подписание и подача на госрегистрацию договора купли-продажи. - Вообще смешно. Документы подают сами участники сделки. Очереди электронные. Получил талон, подождал в очереди, сдал документы. Риелтор при этом просто сидит рядом и денежки в уме уже тратит.
10. Решение других задач: помощь с опекой, узаконивание перепланировки и т. д. - В опеку родителям самостоятельно идти. Риелтор максимум очередь на вас займет и позвонит заранее - подходите, мол, два человека перед вами. Узаконивание перепланировки - если самому лень бегать, можно и человечка нанять. Цена вопроса 3-5 т.р.
Итог и вывод: Максимально услуги риелтора не могут и не должны стоить более 10т.р. Адекватно - 5т.р. Почему этот ценник выше в десятки раз - непонятно. К тому же к риелторам не предъявляют даже требований в спец. образовании. Читать-писать-звонить умеешь - готовый специалист.
Так что там в начале статьи говорится о психологии клиента? Может просто клиент не готов платить 100тыс.рублей за 3-х тысячную услугу специалиста, зачастую даже без высшего образования? Калькуляцию услуг лучше бы напечатали, а не перечень «раздутых» работ. ..Чик-чик, говорите? Жадность себе «отчикайте», лучше.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ