Психология клиента рынка недвижимости во все времена одинакова — никто не любит платить посредникам.

В настоящее время риелторы берут за свои услуги либо фиксированную сумму — около 50 тысяч рублей, либо 2% процента от стоимости объекта. Причём, если риелтор самостоятельно нашёл и продавца, и покупателя, то комиссия берётся с обоих, сообщает портал irn.ru.

За что берут деньги

Обычно все обязанности прописываются в договоре, который заключают продавец или покупатель с агентами недвижимости. Обычно в документе отражены следующие услуги:

оценка состояния рынка;

анализ ценовой ситуации в конкретном районе;

подбор вариантов;

помощь с ипотекой;

организация просмотров;

проверка документов на «чистоту»;

подготовка проекта договора купли-продажи;

реклама;

подписание и подача на госрегистрацию договора купли-продажи;

решение других задач: помощь с опекой, узаконивание перепланировки и т. д.

«Иллюзия — „я сам все могу“ возникает из-за массированной рекламы в СМИ баз по недвижимости, где якобы стоят квартиры собственников и все совсем просто, как в кино: увидел объявление — чик — встретились с собственником — чик — переезжаю в новую квартиру», — иронизирует эксперт.

Конечно, ничего невозможного нет, и если хорошо постараться, то все эти операции можно проделать и самостоятельно. О том, что обязательно необходимо сделать перед сделкой, мы сообщали ранее.