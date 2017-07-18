Психология клиента рынка недвижимости во все времена одинакова — никто не любит платить посредникам.
В настоящее время риелторы берут за свои услуги либо фиксированную сумму — около 50 тысяч рублей, либо 2% процента от стоимости объекта. Причём, если риелтор самостоятельно нашёл и продавца, и покупателя, то комиссия берётся с обоих, сообщает портал irn.ru.
За что берут деньги
Обычно все обязанности прописываются в договоре, который заключают продавец или покупатель с агентами недвижимости. Обычно в документе отражены следующие услуги:
«Иллюзия — „я сам все могу“ возникает из-за массированной рекламы в СМИ баз по недвижимости, где якобы стоят квартиры собственников и все совсем просто, как в кино: увидел объявление — чик — встретились с собственником — чик — переезжаю в новую квартиру», — иронизирует эксперт.
Конечно, ничего невозможного нет, и если хорошо постараться, то все эти операции можно проделать и самостоятельно. О том, что обязательно необходимо сделать перед сделкой, мы сообщали ранее.
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В общем эти курицы-риелторшы в тупую ищут лохов-покупателей и разводят их на бабки. В итоге оформились без них и еще "отмазали" продавца от "услуг" этих зажравшихся прокладок.
Неуважаемые риелторы, будете наглеть в отношении покупателей - будем вас наказывать! Будем обучать продавцов, как избавиться от ваших "услуг"!
ААА ну и объявление дал бесплатно во Франт и Вариант в интернете, вот и всеее !
ААА ну и объявление дал бесплатно во Франт и Вариант в интернете, вот и всеее !
2.Анализ ценовой ситуации в конкретном районе - средняя цена за такую же квартиру в районе. Открыл любую базу с объявлениями, отфильтровал по нужным параметрам, а среднюю величину учили еще в школе считать.
3. Подбор вариантов. - см. п.2
4.Помощь с ипотекой. В чем помощь? Договор готовит сам банк, справки о з/п на работе бухгалтер выдает. Прозвонить 5-6 основных банков, назвать требуемую сумму, узнать условия и %? Максимум час займет времени. Зачем нужен риелтор?
5. Организация просмотров - работает как передаст. Только увеличивает кол-во перезвонов для согласования времени и даты просмотра.
6.Проверка документов на "чистоту". Поскольку НИКАКОЙ ответственности за качество такой проверки риелтор не несет, то этот пункт можно смело вычеркивать.
7. Подготовка проекта договора купли -продажи. Если через ипотеку покупка квартиры - договор готовит банк. Если нет, то в интернете полно типовых договоров. Риелтор только паспортные данные перепишет и адрес квартиры. 5 минут по клаве постучать. В любом случае любой юрист возьмет не более 5 000 руб. за составление договора (допустим, бабушка продает, не умеет интернетом пользоваться)
8. Реклама - интернет-ресурсы для физ.лиц бесплатны. Авито, Вариант-нк, франт, из рук-в-руки, буду дома и т.п.
9. Подписание и подача на госрегистрацию договора купли-продажи. - Вообще смешно. Документы подают сами участники сделки. Очереди электронные. Получил талон, подождал в очереди, сдал документы. Риелтор при этом просто сидит рядом и денежки в уме уже тратит.
10. Решение других задач: помощь с опекой, узаконивание перепланировки и т. д. - В опеку родителям самостоятельно идти. Риелтор максимум очередь на вас займет и позвонит заранее - подходите, мол, два человека перед вами. Узаконивание перепланировки - если самому лень бегать, можно и человечка нанять. Цена вопроса 3-5 т.р.
Итог и вывод: Максимально услуги риелтора не могут и не должны стоить более 10т.р. Адекватно - 5т.р. Почему этот ценник выше в десятки раз - непонятно. К тому же к риелторам не предъявляют даже требований в спец. образовании. Читать-писать-звонить умеешь - готовый специалист.
Так что там в начале статьи говорится о психологии клиента? Может просто клиент не готов платить 100тыс.рублей за 3-х тысячную услугу специалиста, зачастую даже без высшего образования? Калькуляцию услуг лучше бы напечатали, а не перечень «раздутых» работ. ..Чик-чик, говорите? Жадность себе «отчикайте», лучше.