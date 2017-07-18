Хоккейный клуб «Металлург» отправился на сборы в Сочи.

Там спортсмены в течение двух недель будут готовиться к новому сезону. Основная задача — сузить круг кандидатов для основного состава. Хоккеисты отправились на сборы в таком составе:

— вратари: Иван Старостин (1996, «Кузнецкие Медведи»), Владислав Югов (1999, «Кузнецкие Медведи»), Иван Касутин (1986, «Торпедо» НН/"Нефтехимик"), Андрей Литвинов (1993, «Торос»);

— защитники: Эдуард Михайлов (1996), Кирилл Щукин (1996), Иван Гуляев (1989, «Автомобилист"/"Спутник"/"Попрад», Словакия), Марк Скутар (1994), Даниил Арефьев (1994, «Ермак»), Роман Дерлюк (1986, «Сочи"/"Торпедо» НН), Надир Ислямов (1997, «Мамонты Югры»), Зигурдс Подзиньш (1996, «Амур"/"Амурские Тигры"/"Сокол»), Михаил Тюляпкин (1984, «Торпедо» НН/"Саров"), Евгений Штайгер (1981, «Иртыш», Казахстан);

— нападающие: Денис Дюрягин (1995), Илья Мусин (1991), Кирилл Зиновьев (1997), Евгений Каницкий (1999, «Кузнецкие Медведи»), Денис Лудцев (1997, «Кузнецкие Медведи»), Савелий Малетин (1997, «Кузнецкие Медведи»), Александр Шевченко (1997, «Кузнецкие Медведи»), Алексей Басков (1994, «Дженералз», Украина), Максим Вешуткин (1994, «Сокол»), Бруно Мраз (1993, «Зволен», Словакия), Дмитрий Воробьев (1994, «Сибирь"/"Ермак"/"Попрад», Словакия), Сергей Коростин (1989, «Мартин», Словакия), Алексей Красильников (1997, «Толпар»), Айнарс Подзиньш (1992, «Байройт», Германия/"Кицбюэль", Австрия/ИПК, Финляндия).

По итогам сборов новокузнечане сыграют контрольный матч с местными хоккеистами «Сочи».

Напомним, хоккейный клуб «Металлург» в этом году сыграет в Высшей хоккейной лиге. Хоккеисты уже отправили заявку.