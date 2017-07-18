Заядлые спортсмены и любители проверили себя на прочность в «Таёжной гонке» в Шерегеше.
«Около 30 километров тайги, грунтовой дороги и водных преград участники прошли под палящим солнцем, которое сменилось проливным дождём. Велогонщики были разделены на категории по возрасту и полу. Среднее время прохождения маршрута всеми участниками — 1 час 40 минут», — рассказали организаторы.
Победители получили призы от спонсоров, в том числе сертификат на покупки в магазине спорттоваров и на проживание в гостиничном комплексе. Всего в мероприятии поучаствовали 55 человек, среди них как сибиряки, так и жители Урала и стран СНГ.
Как уже писал ВашГород.ру, к участию в велогонке приглашали всех желающих.
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