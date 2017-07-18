Кузбассовец напал с ножом на пассажира в маршрутном автобусе. Инцидент произошёл в самом центре Новокузнецка.

По словам очевидцев, мужчина зашел в маршрутное такси и нанес удары ножом на мужчину, который там находился. Прохожие и свидетели, не дожидаясь полицейских, задержали злоумышленника, которого потом передали в руки правоохранителей.

«В маршрутном автобусе № 70 около 14.00 при приближении к остановке „Вокзал“ на Бардина, пьяный и невменяемый пассажир набросился на моего мужа с ножом. Причем мы с ним не знакомы и не разговаривали. Муж успел среагировать и перехватил руки нападавшего, но ранение все же получил. На месте моего мужа мог сидеть любой другой пассажир: и я, и любая другая женщина, а страшнее всего, если бы оказалась женщина с ребенком. Тому „шизику“ было все равно, просто надо было кого-то ударить», — написала горожанка в социальных сетях.

Из-за чего нападавший решил накинутся на мужчину с ножом — неизвестно. Ведётся следствие.