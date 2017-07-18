Жительницы Кузбасса могут выиграть миллион рублей
Сегодня 11:18
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Жительницы Кузбасса могут выиграть один миллион рублей в конкурсе красоты «Мисс Офис».
К участию приглашаются девушки от 18 до 30 лет, работающие в офисе: менеджеры, юристы, бухгалтеры, руководящий состав и так далее. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Сейчас в городах проходят региональные кастинги, после которых участницы поедут бороться за корону в Москве.
Кастинг в Кемерове пройдёт 28 июля. До 26 числа желающим надо подать заявку онлайн.
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Т.е. кость должна быть обязательно белой, ибо Москва других не приемлет !?
Не хило !!!