Жительницы Кузбасса могут выиграть один миллион рублей в конкурсе красоты «Мисс Офис».

К участию приглашаются девушки от 18 до 30 лет, работающие в офисе: менеджеры, юристы, бухгалтеры, руководящий состав и так далее. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Сейчас в городах проходят региональные кастинги, после которых участницы поедут бороться за корону в Москве.

Кастинг в Кемерове пройдёт 28 июля. До 26 числа желающим надо подать заявку онлайн.