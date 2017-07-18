Высокие цены на звонки в поездках могут остаться в прошлом.
Федеральная антимонопольная служба потребовала у крупных мобильных операторов отменить заоблачные тарифы на звонки не в домашнем регионе. Речь идёт о «Мегафоне», «Теле2», «МТС» и «Вымпелкоме» («Билайн»).
Отмечается, что у абонентов с дорогими тарифами разница в цене домашних звонков и в поездках по России была меньше, чем у клиентов с более дешёвыми пакетами услуг. Антимонопольная служба заявила, что это не обосновано ни технологически, ни экономически.
Операторам дали дали две недели на корректировку тарифов, пишет Novokuznetsk.su.
Напомним, ранее в Госдуму внесли закон об отмене роуминга. Депутаты рассказали, что его вводили как компенсацию сотовым операторам: раньше им приходилось соединяться через единого общероссийского оператора связи и терпеть издержки. Однако сегодня такой механизм применяют редко, так что роуминг необоснован.
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Марго, Вы один из двух лучших придумывателей заголовков на ВГ.
Когда случится голосование за самого-самого журналиста ВГ, знайте - мой голос за Вас, Вы - мой Петросян.
С весны у них новая линейка тарифов, где они примерно за эти же цены добавляют Гб интернета, но при этом звонки не тарифицируются только на билайновские номера, за пределами своего региона (роуминг по России) и на телефоны других операторов за пределами региона (межгород) звонки платные.
Весь сыр-бор про роуминг по России из-за того, что операторы отказываются от полных безлимиток и возвращаются к бреду под названием "регион подключения".
С весны у них новая линейка тарифов, где они примерно за эти же цены добавляют Гб интернета, но при этом звонки не тарифицируются только на билайновские номера, за пределами своего региона (роуминг по России) и на телефоны других операторов за пределами региона (межгород) звонки платные.
Весь сыр-бор про роуминг по России из-за того, что операторы отказываются от полных безлимиток и возвращаются к бреду под названием "регион подключения".
Звонки на номера всех операторов России, дома и в поездках по стране
1200 мин/мес
SMS на номера всех операторов дома и в поездках по России
500 SMS/мес
К оплате
Абонентская плата
900 руб. в месяц
Стало больше интернета, меньше минут и смс. Но можно звонить везде.
С весны у них новая линейка тарифов, где они примерно за эти же цены добавляют Гб интернета, но при этом звонки не тарифицируются только на билайновские номера, за пределами своего региона (роуминг по России) и на телефоны других операторов за пределами региона (межгород) звонки платные.
Весь сыр-бор про роуминг по России из-за того, что операторы отказываются от полных безлимиток и возвращаются к бреду под названием "регион подключения".
Звонки на номера всех операторов России, дома и в поездках по стране
1200 мин/мес
SMS на номера всех операторов дома и в поездках по России
500 SMS/мес
К оплате
Абонентская плата
900 руб. в месяц
Стало больше интернета, меньше минут и смс. Но можно звонить везде.
когда из-за гор начнет дуть Трамонтана.
Ты же не думаешь, дружочек, что червонцы будут сыпаться бесконечно?
Ты не обижайся, но ты либо и есть опсос, либо ты дебилко.