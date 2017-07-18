Высокие цены на звонки в поездках могут остаться в прошлом.

Федеральная антимонопольная служба потребовала у крупных мобильных операторов отменить заоблачные тарифы на звонки не в домашнем регионе. Речь идёт о «Мегафоне», «Теле2», «МТС» и «Вымпелкоме» («Билайн»).

Отмечается, что у абонентов с дорогими тарифами разница в цене домашних звонков и в поездках по России была меньше, чем у клиентов с более дешёвыми пакетами услуг. Антимонопольная служба заявила, что это не обосновано ни технологически, ни экономически.

Операторам дали дали две недели на корректировку тарифов, пишет Novokuznetsk.su.

Напомним, ранее в Госдуму внесли закон об отмене роуминга. Депутаты рассказали, что его вводили как компенсацию сотовым операторам: раньше им приходилось соединяться через единого общероссийского оператора связи и терпеть издержки. Однако сегодня такой механизм применяют редко, так что роуминг необоснован.