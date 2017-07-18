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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

Крупные мобильные операторы отменят роуминг по России

Сегодня 11:55
1109
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Webzavarka.ru

Высокие цены на звонки в поездках могут остаться в прошлом.

Федеральная антимонопольная служба потребовала у крупных мобильных операторов отменить заоблачные тарифы на звонки не в домашнем регионе. Речь идёт о «Мегафоне», «Теле2», «МТС» и «Вымпелкоме» («Билайн»).

Отмечается, что у абонентов с дорогими тарифами разница в цене домашних звонков и в поездках по России была меньше, чем у клиентов с более дешёвыми пакетами услуг. Антимонопольная служба заявила, что это не обосновано ни технологически, ни экономически.

Операторам дали дали две недели на корректировку тарифов, пишет Novokuznetsk.su.

Напомним, ранее в Госдуму внесли закон об отмене роуминга. Депутаты рассказали, что его вводили как компенсацию сотовым операторам: раньше им приходилось соединяться через единого общероссийского оператора связи и терпеть издержки. Однако сегодня такой механизм применяют редко, так что роуминг необоснован.

Комментарии 10
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так отменять роуминг, Марго?
3 4
или могут отменить?

Марго, Вы один из двух лучших придумывателей заголовков на ВГ.
Когда случится голосование за самого-самого журналиста ВГ, знайте - мой голос за Вас, Вы - мой Петросян.
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Макс
0 2
Может я не обращал внимания, но ни в Москве, ни в Новосибе у меня ничего кроме пакета минут не тратилось, ни в исходящих, ни во входящих, ни при звонках по месту, ни при звонках домашний регион. Так же и интернет. Тариф за 1200 Билайн
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все верно, Максик
7 0
Может я не обращал внимания, но ни в Москве, ни в Новосибе у меня ничего кроме пакета минут не тратилось, ни в исходящих, ни во входящих, ни при звонках по месту, ни при звонках домашний регион. Так же и интернет. Тариф за 1200 Билайн
Если бы взял тариф "все за 5000" от Вымпелкома, то мог бы легко звонить и чатиться с апостолом Петром. Без роуминга.
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Ева
0 0
Может я не обращал внимания, но ни в Москве, ни в Новосибе у меня ничего кроме пакета минут не тратилось, ни в исходящих, ни во входящих, ни при звонках по месту, ни при звонках домашний регион. Так же и интернет. Тариф за 1200 Билайн
Все верно, у Билайна были такие тарифы, сейчас они в архиве, но пока действуют, правда немного за другие цены.
С весны у них новая линейка тарифов, где они примерно за эти же цены добавляют Гб интернета, но при этом звонки не тарифицируются только на билайновские номера, за пределами своего региона (роуминг по России) и на телефоны других операторов за пределами региона (межгород) звонки платные.
Весь сыр-бор про роуминг по России из-за того, что операторы отказываются от полных безлимиток и возвращаются к бреду под названием "регион подключения".
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Макс
0 4
Если бы взял тариф "все за 5000" от Вымпелкома, то мог бы легко звонить и чатиться с апостолом Петром. Без роуминга.
Ну а ты, видимо, из тех, кто скидывает по червонцу в неделю и задалбливает потом всех маячками и дозвонами.
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Макс
0 0
Все верно, у Билайна были такие тарифы, сейчас они в архиве, но пока действуют, правда немного за другие цены.
С весны у них новая линейка тарифов, где они примерно за эти же цены добавляют Гб интернета, но при этом звонки не тарифицируются только на билайновские номера, за пределами своего региона (роуминг по России) и на телефоны других операторов за пределами региона (межгород) звонки платные.
Весь сыр-бор про роуминг по России из-за того, что операторы отказываются от полных безлимиток и возвращаются к бреду под названием "регион подключения".
Вот, только что скопировал с сайта Билайн.
Звонки на номера всех операторов России, дома и в поездках по стране
1200 мин/мес
SMS на номера всех операторов дома и в поездках по России
500 SMS/мес
К оплате
Абонентская плата
900 руб. в месяц
Стало больше интернета, меньше минут и смс. Но можно звонить везде.
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Макс
0 0
Все верно, у Билайна были такие тарифы, сейчас они в архиве, но пока действуют, правда немного за другие цены.
С весны у них новая линейка тарифов, где они примерно за эти же цены добавляют Гб интернета, но при этом звонки не тарифицируются только на билайновские номера, за пределами своего региона (роуминг по России) и на телефоны других операторов за пределами региона (межгород) звонки платные.
Весь сыр-бор про роуминг по России из-за того, что операторы отказываются от полных безлимиток и возвращаются к бреду под названием "регион подключения".
Вот, только что скопировал с сайта Билайн.
Звонки на номера всех операторов России, дома и в поездках по стране
1200 мин/мес
SMS на номера всех операторов дома и в поездках по России
500 SMS/мес
К оплате
Абонентская плата
900 руб. в месяц
Стало больше интернета, меньше минут и смс. Но можно звонить везде.
ответить
аватар
красава, Макс, но
0 0
Ну а ты, видимо, из тех, кто скидывает по червонцу в неделю и задалбливает потом всех маячками и дозвонами.
сейчас ты в дамках, но что ты запляшешь,
когда из-за гор начнет дуть Трамонтана.

Ты же не думаешь, дружочек, что червонцы будут сыпаться бесконечно?
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Макс, дружочек,
2 0
Ну а ты, видимо, из тех, кто скидывает по червонцу в неделю и задалбливает потом всех маячками и дозвонами.
у меня другой опсос.
Ты не обижайся, но ты либо и есть опсос, либо ты дебилко.
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Не корректная новость
1 0
Полностью эта новость будет такая - из-за отмены роумингов подорожают все звонки.
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