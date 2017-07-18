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В Кузбассе от укола в больнице скончался малыш: Следком начал проверку

Сегодня 11:51
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
blogspot.com

Следком по Кемеровской области начал доследственную проверку по сообщению о смерти ребёнка в больнице Берёзовского.

Напомним, трагедия произошла 11 июля. Мальчик поступил в больницу с подозрением на острый отит, но, как рассказывала мама ребёнка, диагноз не подтвердился. Врач-реаниматолог вечером дал малышу препарат, после которого состояние новорождённого якобы резко ухудшилось, заявила женщина. Его безрезультатно пытались спасти в течение трёх часов.

В рамках проверки сотрудники Следкома проведут судебно-медицинскую экспертизу и выяснят точную причину смерти ребёнка. Уже изъята история болезни мальчика. Также следователи узнают, был ли за малышом надлежащий уход дома.

Добавим, ребёнка воспитывали в полной семье, в поле зрения правоохранителей они не попадали.

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