Куда в Новокузнецке пойти по грибы — вопрос дня
Сегодня 12:07
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ВашГород.ру продолжает публиковать обращения читателей в рубрике «Вопрос дня». Новокузнечанку интересует, где в городе найти грибные места.
«Здравствуйте, дорогие новокузнечане. Видела, что многие уже продают на базаре грибы. Хочу тоже пойти пособирать, но не знаю грибных мест. Где у нас рядом с городом можно сходить на „тихую охоту“? Заранее спасибо за советы», — написала Вероника.
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Поскольку миграция в южную столицу не ахти, делаю вывод - скорее второе.
Не те вопросы интересуют новокузнечан. Вот чем вчера воняло в первом часу ночи в кузнецком районе? Резкий, едкий химический запах. Очень мерзкий. ВГ,вы бы запрос сделали экологам...