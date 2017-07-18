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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

Куда в Новокузнецке пойти по грибы — вопрос дня

Сегодня 12:07
960
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру продолжает публиковать обращения читателей в рубрике «Вопрос дня». Новокузнечанку интересует, где в городе найти грибные места.

«Здравствуйте, дорогие новокузнечане. Видела, что многие уже продают на базаре грибы. Хочу тоже пойти пособирать, но не знаю грибных мест. Где у нас рядом с городом можно сходить на „тихую охоту“? Заранее спасибо за советы», — написала Вероника.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 10
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Мимо
4 0
Куда бы вы не собирались, изучите карту местности по фотографиям со спутников, зарядите хорошо телефон, запоминайте - где находится солнце, когда вы отходите от дороги. Удачи вам в тихой охоте))
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Дон Хенаро 44619
5 5
Не те вопросы интересуют новокузнечан. Вот чем вчера воняло в первом часу ночи в кузнецком районе? Резкий, едкий химический запах. Очень мерзкий. ВГ,вы бы запрос сделали экологам...
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Читатель
5 0
"Рядом с городом" лучше не ходить. Грибы - как губки впитывают яды
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123
8 0
грибники не раскроют своих местах ;)
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хожу-брожу
3 0
Походите по базарам, если грибов продают много, то идите в любое место, в лесу везле грибы будут.
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каждый охотник знает где сидит фазан
13 6
Ув. ВГ, либо Вероника буквально недавно приехала в Кузню, либо вы опять все придумали.
Поскольку миграция в южную столицу не ахти, делаю вывод - скорее второе.
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Митрич
2 0
Дон Хенаро:
Не те вопросы интересуют новокузнечан. Вот чем вчера воняло в первом часу ночи в кузнецком районе? Резкий, едкий химический запах. Очень мерзкий. ВГ,вы бы запрос сделали экологам...
Хренара ! Ты идиот, по ночам спать надо, а не воздух нюхать -)))
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Ирина
0 0
"Рядом с городом" лучше не ходить. Грибы - как губки впитывают яды
Они растут 2-3 дня! Когда им яды впитывать? Грибники их срезают, они вырасти не успевают!
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Судебник
0 0
Они растут 2-3 дня! Когда им яды впитывать? Грибники их срезают, они вырасти не успевают!
Ешьте, ешьте, а то у меня ливер на пироги заканчивается дома)
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