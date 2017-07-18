ВашГород.ру продолжает публиковать обращения читателей в рубрике «Вопрос дня». Новокузнечанку интересует, где в городе найти грибные места.

«Здравствуйте, дорогие новокузнечане. Видела, что многие уже продают на базаре грибы. Хочу тоже пойти пособирать, но не знаю грибных мест. Где у нас рядом с городом можно сходить на „тихую охоту“? Заранее спасибо за советы», — написала Вероника.

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