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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

В Новокузнецке ушёл из жизни легендарный хоккеист: ХК «Металлург» окажет помощь

Сегодня 12:22
1449
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kuzrab.ru

В Новокузнецке 17 июля ушел из жизни легендарный новокузнецкий хоккеист Сеpгей Лантратов. Он скончался на 62-м году жизни.

Как рассказали ВашГород.ру знакомые с ситуацией новокузнечане, все расходы по организации похорон взял на себя ХК «Металлург».

Напомним, Сергей Лантратов был доставлен в 29-ую городскую больницу. После проведённой операции он находился в искусственной коме.

Сергей Лантратов (03.05.1956) — нападающий, победитель первенства Европы 1975 года среди юниоров; победитель неофициального молодёжного чемпионата мира 1975 и 1976 годов; серебряный призёр первенства Европы 1974 года среди юниоров. Всего за свою карьеру в составе «Металлурга» забросил 413 шайб.

Комментарии 12
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Алекс
19 0
Новость печальная. Клуб молодцы
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Анонимный пользователь
13 0
Жалко, что такие люди великие рано из жизни уходят!
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Дрозд
3 0
Надо бы как-то увековечить память великого хоккеиста. Мемориальную доску.
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сова
0 17
Так и знала, что в 29 его убьют ! Все врачи сволочи
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жаворонок
4 0
Так и знала, что в 29 его убьют ! Все врачи сволочи
Так и знал, что тебя в 29 оставят жить эти сволочи! Достала твоя блевотина на всё!
По существу заголовка:
информации- ноль! Какая операция? Какая кома? Что вообще с ним случилось?
Кто знает- напишите!
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Вик
1 0
Так и знал, что тебя в 29 оставят жить эти сволочи! Достала твоя блевотина на всё!
По существу заголовка:
информации- ноль! Какая операция? Какая кома? Что вообще с ним случилось?
Кто знает- напишите!
Зачем Вам эта информация ?
ответить
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сова
0 4
Так и знал, что тебя в 29 оставят жить эти сволочи! Достала твоя блевотина на всё!
По существу заголовка:
информации- ноль! Какая операция? Какая кома? Что вообще с ним случилось?
Кто знает- напишите!
Ты довыделываешься, Акрихин
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Олег
5 0
Ты довыделываешься, Акрихин
Вы чё на врачей гоните в 29 одни из лучших врачей в городе. они сделали все что могли .вечная память ему.
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сова
1 0
Так и знала, что в 29 его убьют ! Все врачи сволочи
Как на роду написано, так и будет! Иногда люди сами ускоряют свою кончину. Умереть можно в любой больнице. Лёгкая смерть у него была, не в муках и страданиях. Земля ему пухом.
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12345
3 0
Как на роду написано, так и будет! Иногда люди сами ускоряют свою кончину. Умереть можно в любой больнице. Лёгкая смерть у него была, не в муках и страданиях. Земля ему пухом.
Как ты достала со своими комментарии, делать не хрен, сидишь тут всякую ересь пишешь. Опять срач устроила .
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сова
0 1
Как ты достала со своими комментарии, делать не хрен, сидишь тут всякую ересь пишешь. Опять срач устроила .
А по-моему здесь вы устраиваете срач. Тебе можно сидеть, а мне нет? За языком следи своим. А то приду к тебе домой.
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