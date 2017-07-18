В Новокузнецке 17 июля ушел из жизни легендарный новокузнецкий хоккеист Сеpгей Лантратов. Он скончался на 62-м году жизни.
Как рассказали ВашГород.ру знакомые с ситуацией новокузнечане, все расходы по организации похорон взял на себя ХК «Металлург».
Напомним, Сергей Лантратов был доставлен в 29-ую городскую больницу. После проведённой операции он находился в искусственной коме.
Сергей Лантратов (03.05.1956) — нападающий, победитель первенства Европы 1975 года среди юниоров; победитель неофициального молодёжного чемпионата мира 1975 и 1976 годов; серебряный призёр первенства Европы 1974 года среди юниоров. Всего за свою карьеру в составе «Металлурга» забросил 413 шайб.
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По существу заголовка:
информации- ноль! Какая операция? Какая кома? Что вообще с ним случилось?
Кто знает- напишите!
По существу заголовка:
информации- ноль! Какая операция? Какая кома? Что вообще с ним случилось?
Кто знает- напишите!
По существу заголовка:
информации- ноль! Какая операция? Какая кома? Что вообще с ним случилось?
Кто знает- напишите!