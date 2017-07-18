Покупка квартиры в строящемся доме — идея заманчивая, ведь ее приобретение обойдется значительно дешевле готового объекта недвижимости, особенно если речь идет о ранних стадиях строительства.

Однако существует риск нарваться на множество «однодневных» фирм, которые соберут деньги со своих дольщиков, переведут их на свои офшорные счета и скроются за горизонтом. Также возможен вариант, когда некогда надёжный застройщик может обанкротится. Как не прогадать?

Проверка сайта

Во-первых, нужно оценить сайт застройщика. Ведь все приличные фирмы имеют свой сайт в интернете, а потому стоит зайти на него и посмотреть на данный информационный ресурс.

Необходимо изучить информацию на сайте застройщика: документацию компании, самой новостройки, рассмотреть фотографии, трансляции с веб-камеры.

Если сайт «одностраничный», то это повод задуматься, потому что серьезные компании никогда не скупятся на создание солидного сайта с множеством разделов.

Отзывы

Также при выборе застройщика необходимо ознакомится с отзывами о компании. Делать это лучше всего с помощью обычного поисковика: вбиваете название компании и слово «отзывы». Не стоит доверять отзывам размещённым на сайте застройщика, так как фидбек может быть сфабрикованным.

Откуда деньги на строительство

Очень важный аспект в строительстве такого масштаба — финансирование. Для постройки многоквартирных жилых домов необходимы миллионы, а порой и миллиарды рублей. Деньги на стройку берутся либо от покупателей, либо от банка. Поэтому не лишним будет узнать информацию о партнёрах застройщика.

Если инвестором компании является крупный и надежный банк или другое известное в России учреждение, то гарантированно ваш застройщик — верный выбор. Обычно перед вложением крупных сумм инвесторы, а тем более крупные и весомые, тщательно проверяют застройщика.

Заключение договора

Если вы проверили отзывы, документацию на сайте и партнёров застройщика и вас всё устроило, необходимо переходить к этапу заключения договора. Таких документов бывает несколько видов, но одним из самым надёжным является договор долевого участия (ДДУ).

В договоре долевого участия прописывают не только дату сдачи квартир, но и все параметры дома, самой квартиры и даже её номер. Это важный момент, ведь если на приёмке вручат ключи от квартиры меньшей площади, покупатель может написать застройщику претензию, рассчитывая на компенсацию разницы.

Всегда можно показать ДДУ юристу, который окажет помощь при возникновении вопросов или неудовлетворительных пунктах документации. С его помощью можно внести в договор корректировки при возникновении такой необходимости.

При подписании ДДУ обязан присутствовать договор страхования строительных работ. Страховая компания должна числиться в списке страховщиков Центробанка. В противном случае заключать договор не стоит.