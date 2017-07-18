В России 72% льготников покупают лекарства на свои деньги.
Так показал опрос, проведённый Общероссийским народным фронтом среди россиян из различных регионов, в том числе инвалидов, родителей многодетных семей и так далее. По результатам, чаще всего на нехватку медикаментов жалуются онкобольные. При этом 65% жалуются на отсутствие бесплатных препаратов в Минздрав, и только у 18% обращения приносят положительный результат, пишет Novokuznetsk.su.
Похожая ситуация сложилась у россиян, перенёсших трансплантацию органов. Чтобы пересаженная почка или печень не отторглась, необходимы иммунодепрессанты. И сегодня в России вместо оригинальных зарубежных препаратов нередко выдают дженерики, которые содержат те же действующие вещества. Об этом заявили пациенты с донорскими органами в своей петиции.
По их словам, дженерики могут повлечь отторжение органа или даже смерть пациента. Авторы просят власти закрепить законодательно покупку иммунодепрессантов по торговому наименованию, а не по названию действующего вещества. Инициативу опубликовали на Change.org, сейчас её подписали 850 человек, среди них много сибиряков.
«После трансплантации почки неоднократно заменяли препараты в связи с отсутствием в аптеке первоначально назначенных. Как результат — отторжение органа», — прокомментировала кемеровчанка Людмила Бовть.
Как уже неоднократно замечал ВашГород.ру, у петиций на сайте Change.org нет юридической силы. Чтобы идею рассмотрела экспертная группа и передала властям, нужно организовать её на портале «Российская общестенная инициатива».
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Если КАЖДЫЙ начнет добиваться правды, может и сдвинется с места это.
Зато знала давно женщину из верхов медицины, так у нее лекарства дома пакетами большими стояли - знакомым раздавала.
Если КАЖДЫЙ начнет добиваться правды, может и сдвинется с места это.
Зато знала давно женщину из верхов медицины, так у нее лекарства дома пакетами большими стояли - знакомым раздавала.
Чтобы депутатам с сенаторами не поднимали зарплату?
Чтобы Миллеру с Сечиным не платили по несколько миллионов за рабочий день?
И сколько их, таких, друзей у верховной власти...
Вот на детей и тяжелобольных денег и не хватает!
Браво!
почему сидите ? почему не митингуете?