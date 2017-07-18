В России 72% льготников покупают лекарства на свои деньги.

Так показал опрос, проведённый Общероссийским народным фронтом среди россиян из различных регионов, в том числе инвалидов, родителей многодетных семей и так далее. По результатам, чаще всего на нехватку медикаментов жалуются онкобольные. При этом 65% жалуются на отсутствие бесплатных препаратов в Минздрав, и только у 18% обращения приносят положительный результат, пишет Novokuznetsk.su.

Похожая ситуация сложилась у россиян, перенёсших трансплантацию органов. Чтобы пересаженная почка или печень не отторглась, необходимы иммунодепрессанты. И сегодня в России вместо оригинальных зарубежных препаратов нередко выдают дженерики, которые содержат те же действующие вещества. Об этом заявили пациенты с донорскими органами в своей петиции.

По их словам, дженерики могут повлечь отторжение органа или даже смерть пациента. Авторы просят власти закрепить законодательно покупку иммунодепрессантов по торговому наименованию, а не по названию действующего вещества. Инициативу опубликовали на Change.org, сейчас её подписали 850 человек, среди них много сибиряков.

«После трансплантации почки неоднократно заменяли препараты в связи с отсутствием в аптеке первоначально назначенных. Как результат — отторжение органа», — прокомментировала кемеровчанка Людмила Бовть.

Как уже неоднократно замечал ВашГород.ру, у петиций на сайте Change.org нет юридической силы. Чтобы идею рассмотрела экспертная группа и передала властям, нужно организовать её на портале «Российская общестенная инициатива».