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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

Тяжелобольные россияне вынуждены покупать лекарства на свои деньги

Сегодня 13:45
759
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В России 72% льготников покупают лекарства на свои деньги.

Так показал опрос, проведённый Общероссийским народным фронтом среди россиян из различных регионов, в том числе инвалидов, родителей многодетных семей и так далее. По результатам, чаще всего на нехватку медикаментов жалуются онкобольные. При этом 65% жалуются на отсутствие бесплатных препаратов в Минздрав, и только у 18% обращения приносят положительный результат, пишет Novokuznetsk.su.

Похожая ситуация сложилась у россиян, перенёсших трансплантацию органов. Чтобы пересаженная почка или печень не отторглась, необходимы иммунодепрессанты. И сегодня в России вместо оригинальных зарубежных препаратов нередко выдают дженерики, которые содержат те же действующие вещества. Об этом заявили пациенты с донорскими органами в своей петиции.

По их словам, дженерики могут повлечь отторжение органа или даже смерть пациента. Авторы просят власти закрепить законодательно покупку иммунодепрессантов по торговому наименованию, а не по названию действующего вещества. Инициативу опубликовали на Change.org, сейчас её подписали 850 человек, среди них много сибиряков.

«После трансплантации почки неоднократно заменяли препараты в связи с отсутствием в аптеке первоначально назначенных. Как результат — отторжение органа», — прокомментировала кемеровчанка Людмила Бовть.

Как уже неоднократно замечал ВашГород.ру, у петиций на сайте Change.org нет юридической силы. Чтобы идею рассмотрела экспертная группа и передала властям, нужно организовать её на портале «Российская общестенная инициатива».

Комментарии 9
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Читатель
9 0
У нас этот всегда было. Еще по закону всем детям до 3 лет без исключений препараты, которые выписал врач должны предоставляться бесплатно! Видели такое в реальности?
Если КАЖДЫЙ начнет добиваться правды, может и сдвинется с места это.
Зато знала давно женщину из верхов медицины, так у нее лекарства дома пакетами большими стояли - знакомым раздавала.
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Венz
17 0
У нас этот всегда было. Еще по закону всем детям до 3 лет без исключений препараты, которые выписал врач должны предоставляться бесплатно! Видели такое в реальности?
Если КАЖДЫЙ начнет добиваться правды, может и сдвинется с места это.
Зато знала давно женщину из верхов медицины, так у нее лекарства дома пакетами большими стояли - знакомым раздавала.
Так вы что захотели?
Чтобы депутатам с сенаторами не поднимали зарплату?
Чтобы Миллеру с Сечиным не платили по несколько миллионов за рабочий день?
И сколько их, таких, друзей у верховной власти...
Вот на детей и тяжелобольных денег и не хватает!
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Илья
3 0
За кого проголосовали то и получили)
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У меня чужая печень
1 7
Всё это пистешь
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Сосед
2 0
За кого проголосовали то и получили)
И мы все, граждане страны, да и за бугром, кто интересуется, прекрасно знает КАК у нас проходит любое голосование.
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Из за бугра
0 0
И мы все, граждане страны, да и за бугром, кто интересуется, прекрасно знает КАК у нас проходит любое голосование.
А мне насрать как ты голосуешь
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Артём 10128
2 5
И мы все, граждане страны, да и за бугром, кто интересуется, прекрасно знает КАК у нас проходит любое голосование.
почему сидите ? почему не митингуете?
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Кам 452
3 0
И спустя час выходит новость под заголовком - " Россияне заявили, что жить стало лучше"
Браво!
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