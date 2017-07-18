Перекрёсток Тореза-Советской Армии ждут большие изменения, которые коснутся как водителей, так и пешеходов.

Вскоре там установят подвесной четырёхфазный светофор. Помимо этого, проезжую часть разгрузят, запретив остановку вдоль дома № 33 на Советской армии.

«Посетителям и магазинам это решение будет не в радость. Но есть и другой вариант: никто магазинам ведь не запрещает построить парковку, деревья далеко, место позволяет. А проезжая часть на то и проезжая, что по ней должны ездить, а не стоять автомобили», — рассказала в своём блоге Оксана Ишимцева.

На проспекте Советской армии также обустроят заездной карман и перенесут остановку. Работы уже идут, добавила Оксана Ишимцева. А трамвайную остановку отделят от проезжей части бордюром и ограждением. Также через Тореза появится дополнительный регулируемый пешеходный переход.

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