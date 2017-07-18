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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

В Кузбассе ищут пропавшего подростка

Сегодня 14:27
1368
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Om1.ru

16-летний подросток из Кемерова уехал кататься на велосипеде и пропал без вести.

Евгений Кочергин пропал 16 июля в 22.00. Он мог направляться в сторону Берёзовского, сообщили в Управлении МВД по Кемерову.

На вид Евгению 17 лет. Рост 165−170 см, худощавый, с короткой стрижкой. Лицо овальное смуглое, брови прямые, нос прямой. Из особых примет родинка на шее спереди и шрам над левой бровью.

В день пропажи на Евгении была чёрная кепка с надписью «Россия». сланцы тёмно-синии сланцы и такого же цвета брюки, футболка спереди цветная, со спины — чёрная с надписью «Fli Emirates». Сотового при себе не было.

Подростка ищут Управление МВД по Кемерову и Следственный комитет по Кузбассу. Добавим, Евгений характеризуется положительно.

Ознакомиться с фотографией Евгения можно на сайте Следственного комитета по Кузбассу.

Комментарии 7
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Анна
8 6
Господи!!!!Да когда же это всё кончится?!Когда перестанут пропадать Дети!?Дай Бог ,чтоб нашелся живой и невредимый!!!!
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сова
3 6
Господи!!!!Да когда же это всё кончится?!Когда перестанут пропадать Дети!?Дай Бог ,чтоб нашелся живой и невредимый!!!!
Дитё ? Да это "дитё" где-нибудь бухает или с бабой зависает, а все на ушах )
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сова
2 6
Дитё ? Да это "дитё" где-нибудь бухает или с бабой зависает, а все на ушах )
Вы судите по своим детям?
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Я так кумекаю:
7 0
Сова совсем свихнулась, сама с собой беседует )
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аватар
сова
2 2
Сова совсем свихнулась, сама с собой беседует )
Нет, не сама с собой, а с идиотом который под моим ником пишет.
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аватар
Я так кумекаю:
1 8
Нет, не сама с собой, а с идиотом который под моим ником пишет.
Тебе чего надо шизофреничка ?
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