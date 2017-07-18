16-летний подросток из Кемерова уехал кататься на велосипеде и пропал без вести.

Евгений Кочергин пропал 16 июля в 22.00. Он мог направляться в сторону Берёзовского, сообщили в Управлении МВД по Кемерову.

На вид Евгению 17 лет. Рост 165−170 см, худощавый, с короткой стрижкой. Лицо овальное смуглое, брови прямые, нос прямой. Из особых примет родинка на шее спереди и шрам над левой бровью.

В день пропажи на Евгении была чёрная кепка с надписью «Россия». сланцы тёмно-синии сланцы и такого же цвета брюки, футболка спереди цветная, со спины — чёрная с надписью «Fli Emirates». Сотового при себе не было.

Подростка ищут Управление МВД по Кемерову и Следственный комитет по Кузбассу. Добавим, Евгений характеризуется положительно.

Ознакомиться с фотографией Евгения можно на сайте Следственного комитета по Кузбассу.