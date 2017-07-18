Судебные приставы остановили деятельность одного из кемеровских мясокомбинатов на 15 суток за антисанитарию. Однако никто из должностных лиц не сознается, какой именно мясокомбинат закрыт.

По официальной информации, на одном из кемеровских мясокомбинатов делали полуфабрикаты и мясные изделия в недопустимых условиях. Проверку проводили сотрудники Россельхознадзора.

Никто не выдаёт название компании, которая нарушала закон и подвергала жизнь и здоровье кузбассовцев опасности.

В пресс-службе судебных приставов журналистам ВашГород.ру сообщили, что их ведомство не может разглашать название данного мясокомбината. И попросили обратится к специалистам Россельхознадзора.

В Россельхознадзоре также не смогли назвать организацию и попросили перезвонить завтра.

Отметим, по данным ДубльГис, в Кемерове находится всего один мясокомбинат, принадлежащий компании ООО «Аграрная Группа». Позвонив по перечисленным в справочниках номерам компании, никто на звонки не ответил. Круг замкнулся.