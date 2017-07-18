Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

В Кузбассе закрыли какой-то мясокомбинат за ужасную антисанитарию

Сегодня 14:50
2443
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Volgograd.kp.ru

Судебные приставы остановили деятельность одного из кемеровских мясокомбинатов на 15 суток за антисанитарию. Однако никто из должностных лиц не сознается, какой именно мясокомбинат закрыт.

По официальной информации, на одном из кемеровских мясокомбинатов делали полуфабрикаты и мясные изделия в недопустимых условиях. Проверку проводили сотрудники Россельхознадзора.

Никто не выдаёт название компании, которая нарушала закон и подвергала жизнь и здоровье кузбассовцев опасности.

В пресс-службе судебных приставов журналистам ВашГород.ру сообщили, что их ведомство не может разглашать название данного мясокомбината. И попросили обратится к специалистам Россельхознадзора.

В Россельхознадзоре также не смогли назвать организацию и попросили перезвонить завтра.

Отметим, по данным ДубльГис, в Кемерове находится всего один мясокомбинат, принадлежащий компании ООО «Аграрная Группа». Позвонив по перечисленным в справочниках номерам компании, никто на звонки не ответил. Круг замкнулся.

Комментарии 8
Добавить комментарий
аватар
Анонимный пользователь
15 0
То есть комбинат закрыли а название сказать сложно))
ответить
аватар
Бусина
10 0
То есть комбинат закрыли а название сказать сложно))
Вдруг мы не будем покупать их продукцию, которая уже на прилавках магазинов!
ответить
аватар
Саня
4 0
Да один у нас в городе мясокомбинат, тут даже гадать не надо
ответить
аватар
Сосед
8 0
если посмотреть внимательно, то увидишь по городу множество торговых пищевых, продуктовых точек, которых, ввиду постоянной антисанитарии давно необходимо срочно закрыть.
ответить
аватар
Ева
0 1
Илья, Ариант не кемеровский, а челябинский. Его не прикроют, т.к. не местный и плюс "крышуется" некоторыми.
Из двух крупных в Кемерово знаю АГ Кемеровский мясокомбинат и КХ Волкова. Думаю, речь о первом.
ответить
аватар
Ольга
0 0
Ариант прикрыли!
А чем вам ариант не угодил? Вполне достойные магазины
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ