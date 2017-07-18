Россияне больше довольны своей жизнью в 2017 году, чем в 2016-м и 2015-м.

Так показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. 65% опрошенных описывают нынешнюю ситуацию в стране скорее положительно, 31% - отрицательно. В своей жизни у голосовавших тоже всё в порядке: положительные ответы дали 78% россиян, отрицательные — 19%. Показатели за июнь в этом году намного больше превысили прошлогодние, отмечают исследователи.

«Очевидно, первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период довольно-таки уверенного выхода из «штопора», в который наше общество «свалилось» год назад. Тогда многим действительно казалось, что наступила «чёрная полоса», — прокомментировал руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Россияне в соцсетях на опрос отреагировали неоднозначно.