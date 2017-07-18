Россияне больше довольны своей жизнью в 2017 году, чем в 2016-м и 2015-м.
Так показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. 65% опрошенных описывают нынешнюю ситуацию в стране скорее положительно, 31% - отрицательно. В своей жизни у голосовавших тоже всё в порядке: положительные ответы дали 78% россиян, отрицательные — 19%. Показатели за июнь в этом году намного больше превысили прошлогодние, отмечают исследователи.
«Очевидно, первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период довольно-таки уверенного выхода из «штопора», в который наше общество «свалилось» год назад. Тогда многим действительно казалось, что наступила «чёрная полоса», — прокомментировал руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
Россияне в соцсетях на опрос отреагировали неоднозначно.
«Когда надежд на улучшение нет-смиряешься», «Мы привыкли к жизни на этом новом дне» — пишут пользователи.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Вот и я тоже.
Какой же здравомыслящий человек будет верить этой замаранной конторе,выдающей заказное мнение .
Какой же здравомыслящий человек будет верить этой замаранной конторе,выдающей заказное мнение .
"В 1994 году окончил факультет информатики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по специальности «системы научно-технической информации (технология информационных процессов)»
Участвовал в качестве консультанта, руководителя аналитических групп более чем в 30 избирательных кампаниях (1989-2005)." В 1989 году ему было 17 лет, и уже как минимум консультант?!
"Наиболее значимые клиенты:
Администрация Президента.
Наиболее значимые проекты:
Социологическое сопровождение избирательных кампаний."
Р.S. Политика ставить варягов и инородцев рулить процессами "выжимаем лимон до последней капли и выбрасываем его" везде эффективна.
Пример: царь Ал-р Второй освободил так крестьян, что отрезал у них земли и заставил выплачивать их же наделы зап огромные деньги.
В 1905 и в 1917 г. крестьяне сполна расплатились за долги!
В 1992 году "царь" Борис лишил всех денег простой народ, лишил страну от заводов, фабрик, отнял нефть, полезные ископаемые кучке бандитов.
Вопрос, когда народ возвратит долги преемнику?
Ответ - новое поколение уже родилось и подрастает. Расплата преемника за геноцид русского народа - близок!
Только слепые этого не видят.
Пример: царь Ал-р Второй освободил так крестьян, что отрезал у них земли и заставил выплачивать их же наделы зап огромные деньги.
В 1905 и в 1917 г. крестьяне сполна расплатились за долги!
В 1992 году "царь" Борис лишил всех денег простой народ, лишил страну от заводов, фабрик, отнял нефть, полезные ископаемые кучке бандитов.
Вопрос, когда народ возвратит долги преемнику?
Ответ - новое поколение уже родилось и подрастает. Расплата преемника за геноцид русского народа - близок!
Только слепые этого не видят.
А вы думали почему в Бразилии такие веселые и масштабные карнавалы?)),((
В США мюзиклы изобрели в Великую депрессию в начале XX века, когда народ опухал с голоду и мер, для этого народа.
что кто-то Вам сделает жизнь лучше и притом ещё и должен!