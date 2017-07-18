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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

Россияне заявили, что жить стало лучше

Сегодня 14:53
866
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Rnk-concept.ru

Россияне больше довольны своей жизнью в 2017 году, чем в 2016-м и 2015-м.

Так показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. 65% опрошенных описывают нынешнюю ситуацию в стране скорее положительно, 31% - отрицательно. В своей жизни у голосовавших тоже всё в порядке: положительные ответы дали 78% россиян, отрицательные — 19%. Показатели за июнь в этом году намного больше превысили прошлогодние, отмечают исследователи.

«Очевидно, первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период довольно-таки уверенного выхода из «штопора», в который наше общество «свалилось» год назад. Тогда многим действительно казалось, что наступила «чёрная полоса», — прокомментировал руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Россияне в соцсетях на опрос отреагировали неоднозначно.

«Когда надежд на улучшение нет-смиряешься», «Мы привыкли к жизни на этом новом дне» — пишут пользователи.

Комментарии 22
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милая Марго,
43 0
Вы полагаетесь на репутацию ВЦИОМ?
Вот и я тоже.
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Пупс новокузнецкий
71 0
Опрос в психбольнице проводили?
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Прохожий
55 0
ВЦИОМ есть врущая контора .
Какой же здравомыслящий человек будет верить этой замаранной конторе,выдающей заказное мнение .
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[[[
32 0
ВЦИОМ есть врущая контора .
Какой же здравомыслящий человек будет верить этой замаранной конторе,выдающей заказное мнение .
и еще есть блевада-центр, тоже заказная конторка, у которой всегда все хорошо по опросам.
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Венz
28 0
Стёпа Львов своё "всероссийское" исследование проводил, похоже, в ГД, среди членов кабмина, Совете федераций, генералитета силовиков, судейских, прокурорских, различных контор типа ВЦИОМА и прочих, им подобных!
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Светлаков
8 0
Ещё Равшана с Джумшутом опросили. и они все поняли.
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Елена
33 0
У депутатов, поднявших себе з/п в 2 раза опрос проводили?
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Ветер перемен...
8 0
Сказочные doLб@йобы!!! }8-(
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....
6 0
Интересная личность Степы, 45-летнего якута из села Верхневилюйск.
"В 1994 году окончил факультет информатики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по специальности «системы научно-технической информации (технология информационных процессов)»
Участвовал в качестве консультанта, руководителя аналитических групп более чем в 30 избирательных кампаниях (1989-2005)." В 1989 году ему было 17 лет, и уже как минимум консультант?!
"Наиболее значимые клиенты:
Администрация Президента.

Наиболее значимые проекты:
Социологическое сопровождение избирательных кампаний."

Р.S. Политика ставить варягов и инородцев рулить процессами "выжимаем лимон до последней капли и выбрасываем его" везде эффективна.
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Вас
12 0
Неотвратимость наказания за народные беды обычно происходит через поколения.
Пример: царь Ал-р Второй освободил так крестьян, что отрезал у них земли и заставил выплачивать их же наделы зап огромные деньги.
В 1905 и в 1917 г. крестьяне сполна расплатились за долги!
В 1992 году "царь" Борис лишил всех денег простой народ, лишил страну от заводов, фабрик, отнял нефть, полезные ископаемые кучке бандитов.
Вопрос, когда народ возвратит долги преемнику?
Ответ - новое поколение уже родилось и подрастает. Расплата преемника за геноцид русского народа - близок!
Только слепые этого не видят.
ответить
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Акрихин
1 14
Неотвратимость наказания за народные беды обычно происходит через поколения.
Пример: царь Ал-р Второй освободил так крестьян, что отрезал у них земли и заставил выплачивать их же наделы зап огромные деньги.
В 1905 и в 1917 г. крестьяне сполна расплатились за долги!
В 1992 году "царь" Борис лишил всех денег простой народ, лишил страну от заводов, фабрик, отнял нефть, полезные ископаемые кучке бандитов.
Вопрос, когда народ возвратит долги преемнику?
Ответ - новое поколение уже родилось и подрастает. Расплата преемника за геноцид русского народа - близок!
Только слепые этого не видят.
Завязывай бухать и курить бамбук ))))
ответить
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сова
10 2
Завязывай бухать и курить бамбук ))))
В затницу иди
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В самом деле веселее живем
5 0
Послал гонца царь дань собирать. Собрал, привез.- Как народ отреагировал? - Плевались и матерились. - Иди еще собери. Собрал. - Как народ отреагировал? - Плакали и рыдали. - Иди еще собери. Собрал с трудом. - Как народ отреагировал? - Смеялись и веселились. -Значит нет больше денег у народа сказал царь.

А вы думали почему в Бразилии такие веселые и масштабные карнавалы?)),((
В США мюзиклы изобрели в Великую депрессию в начале XX века, когда народ опухал с голоду и мер, для этого народа.
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Помню
4 2
В затницу иди
Когда будешь кормить грудью?
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Акрихин
2 4
Когда будешь кормить грудью?
Восемь. Или семь.
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Dbrnjh
8 0
Ага, это только наверное в дебильной рашке при обнищании в три раза дебилы вдруг стали довольны
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Ага
0 10
Ага, это только наверное в дебильной рашке при обнищании в три раза дебилы вдруг стали довольны
А чо ты делаешь в дебильной рашке ? Пистуй на Украину, там свобода
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Dbrnjh
6 0
А чо ты делаешь в дебильной рашке ? Пистуй на Украину, там свобода
У вас дебилов что вата в тупой башке из Украины, везде хохлы мерещатся
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Ага
1 4
У вас дебилов что вата в тупой башке из Украины, везде хохлы мерещатся
Ты чо куришь, придурок, причём здесь хохлы ?
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ААА
1 0
Опрос в психбольнице проводили?
Это в ГосДуме, что ли..
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Свой
0 0
Вы не станете жить лучше никогда - постоянно надеясь на то: -
что кто-то Вам сделает жизнь лучше и притом ещё и должен!
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