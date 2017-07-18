Стандартную модель нового поколения «Киа Рио» можно будет купить за 669 900 рублей.

За эти деньги автомобилист получит машину с 1,4-литровым двигателем, механической коробкой передач, кондиционером. Сиденья в базовой версии отделана тканью, также в салоне установлена аудиоподготовка с четырьмя динамиками. Также в ней доступна регулировка кресла по высоте, электропривод, фронтальные подушки безопасности, система контроля давления воздуха в шинах и так далее.

Самая дорогая версия «Киа» стоит 989 900 рублей. Авто оснащено системой бесключевого доступа Smart Key с пуском и остановкой двигателя при помощи кнопки и автоматического открывания багажника. Сидения в такой машине отделаны искусственной кожей. Машина поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Дилеры уже принимают заказы на машину. Продажи начнутся 1 августа, пишет «Motor».

Как уже писал ВашГород.ру, «Киа Рио» стала самым продаваемым автомобилем прошлой осени.