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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

Объявлена цена и комплектация новой «Киа Рио»

Сегодня 15:35
846
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
360tv.ru

Стандартную модель нового поколения «Киа Рио» можно будет купить за 669 900 рублей.

За эти деньги автомобилист получит машину с 1,4-литровым двигателем, механической коробкой передач, кондиционером. Сиденья в базовой версии отделана тканью, также в салоне установлена аудиоподготовка с четырьмя динамиками. Также в ней доступна регулировка кресла по высоте, электропривод, фронтальные подушки безопасности, система контроля давления воздуха в шинах и так далее.

Самая дорогая версия «Киа» стоит 989 900 рублей. Авто оснащено системой бесключевого доступа Smart Key с пуском и остановкой двигателя при помощи кнопки и автоматического открывания багажника. Сидения в такой машине отделаны искусственной кожей. Машина поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Дилеры уже принимают заказы на машину. Продажи начнутся 1 августа, пишет «Motor».

Как уже писал ВашГород.ру, «Киа Рио» стала самым продаваемым автомобилем прошлой осени.

Комментарии 14
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ggggg
17 6
Простите но всё корейское авто, абсолютно всё г****. Срок жизни около 3-5 лет потом сыпется хуже лады, плюс запчасти дороже японок, да и бенз жрут по черному.
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зёма
9 5
Хомячкам и техническим идиотам самое то!
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Вась Вась
4 0
Хомячкам и техническим идиотам самое то!
У Хренары это ведро ?
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жека
9 0
Во времена путинской стабильности, даже микромашинка для народа только под силу в ипотеку.
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lex
1 2
Простите но всё корейское авто, абсолютно всё г****. Срок жизни около 3-5 лет потом сыпется хуже лады, плюс запчасти дороже японок, да и бенз жрут по черному.
ваши утверждения голословны...не в теме...с вами не согласятся тысячи, и я в том числе...
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Q
2 0
ваши утверждения голословны...не в теме...с вами не согласятся тысячи, и я в том числе...
Потому как вы, тысячи, не признаетесь что в зеркалах видите неумных лошар.
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???
1 0
Где родной Е-мобиль я вас спрашиваю!! Деньги уже дыру в ляжке прожгли в ожидании покупки отечественного суперпуперкара!
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Мысли вслух
1 0
Ох, денюшки очень быстро превращаются в фантики.
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Беспризорник
0 0
Забегаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте десять миллионов!
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аватар
..
0 0
Ох, денюшки очень быстро превращаются в фантики.
И набор железок для утиля.
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lex
1 1
Потому как вы, тысячи, не признаетесь что в зеркалах видите неумных лошар.
А вы счастливы в бэушном японском автохламе...
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Хм
0 0
Во времена путинской стабильности, даже микромашинка для народа только под силу в ипотеку.
Вы точно уверенны, что понимаете значение слова ипотека ?
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Мх
2 0
Вы точно уверенны, что понимаете значение слова ипотека ?
Для вас имеет принципиальное значение цвет таблички на вашем банковском хомуте на вашей шее?
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)
0 0
А вы счастливы в бэушном японском автохламе...
Да наслаждайтесь своим счастьем в своих бомжмобилях, кто вам запрещает?! -)
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