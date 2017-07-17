Доступная среда нынче странный предмет: она вроде есть, но её как бы нет. Некоторые магазины Новокузнецка оборудованы такими пандусами, воспользоваться которыми невозможно при всём желании.

Мы в редакции назвали их пандусами 9 ¾, как одноимённая платформа в «Гарри Поттере». Чтобы попасть на неё, волшебнику требовалось врезаться в стену. По всей видимости, в магазине «Фирменный» на Орджоникидзе тоже спрятан проход.

И в офисном помещении на Авиаторов.

Пивнушка на Запсибе тоже хвастается загадочным пандусом.

Кстати, между этим зданием и предыдущим всего 200 метров — прямо зона аномалий. Или портал: заходишь на один пандус и выходишь через другой.

А «Дэнс-кафе» на Орджоникидзе, похоже, просто проверяет спортивную подготовку людей с ограниченными возможностями здоровья.

Если серьёзно, можно предположить, что хозяева вышеописанных помещений сделали перепланировку и перенесли входную дверь. Но в этом случае они должны были обустроить и пандусы. Статья 15 Федерального закона «О защите прав инвалидов в Российской Федерации» гласит, что организации обязаны обеспечивать граждан с ограниченными возможностями здоровьям условиями для беспрепятственного доступа к зданиям социальной инфраструктуры, к которой относятся в том числе и магазины.

Напомним, по закону, в случае, если установить пандус невозможно, вероятно поставить кнопку вызова сотрудника, который поможет человеку зайти в магазин. Если же вход не оборудован ни кнопкой, ни пандусом, юридическим и должностным лицам грозит административная ответственность.