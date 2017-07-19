Новокузнечане доказали свои таланты на федеральных конкурсах.
Роман Иванченко прошёл в суперфинал KFC Battle в номинации вокал. Наш земляк преодолел все отборочные этапы и сразился за победу в Москве с восемью другими певцами под руководством Егора Крида.
В финале судьи сделали выбор в пользу Дарьи Зайцевой из Ульяновска. Напомним, для участия Роман предоставил кавер и клип на песню Егора Крида «Что скажет мама».
Визажист Софья Маркова поучаствовала в конкурсе NYX Face Awards Russia 2017, который вели топовые визажисты и блогеры Елена Крыгина, Ксения Никитина, Андрей Шилков и другие.
Новокузнечанка представила жюри несколько своих работ на заданную тему. Судьи высоко оценили образ подводного чудища.
В итоге Софья заняла шестое место.
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