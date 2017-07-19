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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

Новокузнечане покорили судей масштабных конкурсов от KFC и NYX

Сегодня 07:15
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Openplatforma.ru

Новокузнечане доказали свои таланты на федеральных конкурсах.

Роман Иванченко прошёл в суперфинал KFC Battle в номинации вокал. Наш земляк преодолел все отборочные этапы и сразился за победу в Москве с восемью другими певцами под руководством Егора Крида.

В финале судьи сделали выбор в пользу Дарьи Зайцевой из Ульяновска. Напомним, для участия Роман предоставил кавер и клип на песню Егора Крида «Что скажет мама».

Визажист Софья Маркова поучаствовала в конкурсе NYX Face Awards Russia 2017, который вели топовые визажисты и блогеры Елена Крыгина, Ксения Никитина, Андрей Шилков и другие.

Новокузнечанка представила жюри несколько своих работ на заданную тему. Судьи высоко оценили образ подводного чудища.

В итоге Софья заняла шестое место.

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