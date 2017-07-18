В Новокузнецке закрылся один из самых крупных продуктовых магазинов
Сегодня 17:53
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В Новокузнецке закрылся магазин «Универсам».
На дверях разместили объявление о том, что в помещении идёт капитальный ремонт. Другим компаниям, занимавшим площади «Универсама», в частности, «Кузнецкбизнесбанку», пришлось переезжать.
Как уже писал ВашГород.ру, есть информация, что в бывших помещениях «Ближнего» откроют «Магнит».
Напомним, деятельность «Центрпродсервиса» связывают с кузбасским олигархом Александром Щукиным, который сейчас проходит по делу о вымогательстве.
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готовьте текст для статьи о закрытии последнего Ближнего в городе, 30.07.2017 закроется на Строителей 90.
Что хочу сказать, то Центрпродсервис работали только с местными поставщиками и федеральными брендами. А все сети (головные компании) находятся в других регионах и, соответственно, тянут продукцию по большей части из регионов. Будет нам и молоко по несколько недель хранения и мясная продукция по несколько месяцев. И акции государство просит ограничить, и отчислений в бюджет области не будет.
Никакой предвзятости к Магниту или Ближним или другим сетям, я как поставщик мнение высказываю.
А если к новости, мне очень жаль, что Универсам закрылся, магазин моего детства, может и не такой, как в памяти, но хотя бы по названию)
Что хочу сказать, то Центрпродсервис работали только с местными поставщиками и федеральными брендами. А все сети (головные компании) находятся в других регионах и, соответственно, тянут продукцию по большей части из регионов. Будет нам и молоко по несколько недель хранения и мясная продукция по несколько месяцев. И акции государство просит ограничить, и отчислений в бюджет области не будет.
Никакой предвзятости к Магниту или Ближним или другим сетям, я как поставщик мнение высказываю.
А если к новости, мне очень жаль, что Универсам закрылся, магазин моего детства, может и не такой, как в памяти, но хотя бы по названию)