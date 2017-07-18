В Новокузнецке закрылся магазин «Универсам».

На дверях разместили объявление о том, что в помещении идёт капитальный ремонт. Другим компаниям, занимавшим площади «Универсама», в частности, «Кузнецкбизнесбанку», пришлось переезжать.

Как уже писал ВашГород.ру, есть информация, что в бывших помещениях «Ближнего» откроют «Магнит».

Напомним, деятельность «Центрпродсервиса» связывают с кузбасским олигархом Александром Щукиным, который сейчас проходит по делу о вымогательстве.