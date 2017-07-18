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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке
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В Новокузнецке закрылся один из самых крупных продуктовых магазинов

Сегодня 17:53
2095
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке закрылся магазин «Универсам».

На дверях разместили объявление о том, что в помещении идёт капитальный ремонт. Другим компаниям, занимавшим площади «Универсама», в частности, «Кузнецкбизнесбанку», пришлось переезжать.

Как уже писал ВашГород.ру, есть информация, что в бывших помещениях «Ближнего» откроют «Магнит».

Напомним, деятельность «Центрпродсервиса» связывают с кузбасским олигархом Александром Щукиным, который сейчас проходит по делу о вымогательстве.

Комментарии 13
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stek
14 8
Перманентный передел собственности и рынка.... А нам-то что?...)
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Alex
32 5
Перманентный передел собственности и рынка.... А нам-то что?...)
А наши люди, жители города, лишились работы и дохода
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Мысли вслух
11 0
Очередной этап сползания города Новокузнецка в статус поселка городского типа при остатках предприятий.
И трамвай скоро будет не нужен, и троллейбус, и муниципальный автобус.
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Лёлик-алкоголик
44 7
Жалко, хороший магазин был. Сейчас магнит откроют, говна
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Кам 452
10 0
Итоги этого дня...
Россияне жалуются, что жить стало лучше!
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Я
3 33
Жду недождусь магнит на ермакова, тоже самое что в ближнем только акции больше
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Покупатели
3 0
Магнит -это блевотина!
Как и все остальные продуктовые!
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Vasya
4 0
Уважаемые ВГ, Универсам закрылся еще 11 июля!!! Скорость у вас как всегда - на высоте))
готовьте текст для статьи о закрытии последнего Ближнего в городе, 30.07.2017 закроется на Строителей 90.
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Ева
25 2
Ждите магнит, главное не разочаруйтесь потом.
Что хочу сказать, то Центрпродсервис работали только с местными поставщиками и федеральными брендами. А все сети (головные компании) находятся в других регионах и, соответственно, тянут продукцию по большей части из регионов. Будет нам и молоко по несколько недель хранения и мясная продукция по несколько месяцев. И акции государство просит ограничить, и отчислений в бюджет области не будет.
Никакой предвзятости к Магниту или Ближним или другим сетям, я как поставщик мнение высказываю.
А если к новости, мне очень жаль, что Универсам закрылся, магазин моего детства, может и не такой, как в памяти, но хотя бы по названию)
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ххх
9 24
Ждите магнит, главное не разочаруйтесь потом.
Что хочу сказать, то Центрпродсервис работали только с местными поставщиками и федеральными брендами. А все сети (головные компании) находятся в других регионах и, соответственно, тянут продукцию по большей части из регионов. Будет нам и молоко по несколько недель хранения и мясная продукция по несколько месяцев. И акции государство просит ограничить, и отчислений в бюджет области не будет.
Никакой предвзятости к Магниту или Ближним или другим сетям, я как поставщик мнение высказываю.
А если к новости, мне очень жаль, что Универсам закрылся, магазин моего детства, может и не такой, как в памяти, но хотя бы по названию)
Ой, достали вы уже с "магазинами вашего детства". То по "Орбите" страдали, сейчас вот Универсам. Это жизнь, в ней все меняется, что-то устаревает, приходит на смену новое. Будет другой магазин. Вон, Беляевские тоже все закрылись и что? Я туда заходила (Тореза, 42) как в музей, привет 70-е! Все старое, обшарпанное. И цены - просто космос! Бутылка молока на 15-20 рублей дороже, чем в супермаркете, то же и с остальными продуктами, и выбор очень маленький, бери, что есть, как говорится. Ну и зачем нужен такой магазин, хоть он и у дома? Я лучше до Магнита дойду, возьму со скидкой, итак все деньги идут на продукты, в основном.
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Венz
0 0
Ой, достали вы уже с "магазинами вашего детства". То по "Орбите" страдали, сейчас вот Универсам. Это жизнь, в ней все меняется, что-то устаревает, приходит на смену новое. Будет другой магазин. Вон, Беляевские тоже все закрылись и что? Я туда заходила (Тореза, 42) как в музей, привет 70-е! Все старое, обшарпанное. И цены - просто космос! Бутылка молока на 15-20 рублей дороже, чем в супермаркете, то же и с остальными продуктами, и выбор очень маленький, бери, что есть, как говорится. Ну и зачем нужен такой магазин, хоть он и у дома? Я лучше до Магнита дойду, возьму со скидкой, итак все деньги идут на продукты, в основном.
А на "Орбите" же оставили часть магазина с той же вывеской.
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