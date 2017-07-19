В Саду Металлургов на Запсибе появился тренажёрный зал под открытым небом.

Его горожанам на День Металлурга подарил «Евраз». В необычном зале бесплатно могут качать все группы мышц люди разных возрастов. Рядом располагается площадка для воркаута, так что желающие могут менять виды нагрузок, пишет Novokuznetsk.su. Местные жители говорят, что такого объекта им давно не хватало.

Напомним, Сад Металлургов на Запсибе преобразился в 2015 году. В последующие годы там появилась скульптура и площадка для воркаута.