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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке
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В Новокузнецке открыли бесплатную тренажёрку

Сегодня 07:20
349
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
скриншот видео

В Саду Металлургов на Запсибе появился тренажёрный зал под открытым небом.

Его горожанам на День Металлурга подарил «Евраз». В необычном зале бесплатно могут качать все группы мышц люди разных возрастов. Рядом располагается площадка для воркаута, так что желающие могут менять виды нагрузок, пишет Novokuznetsk.su. Местные жители говорят, что такого объекта им давно не хватало.

Напомним, Сад Металлургов на Запсибе преобразился в 2015 году. В последующие годы там появилась скульптура и площадка для воркаута.

Комментарии 2
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И почему опять на запсибе а не в центре??? Проще в центр съездить чем туда.
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Серый
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Парк несомненно хороший. Но его нужно развивать, развивать и работать над ним! Нужно ставить аттракционы, площадки для детей (пусть не бесплатные, но с чисто символической ценой). И просьба к "Командирам и начальникам на данный момент":
Пожалуйста не надо уже врать, что нет денег на расходы. Они есть. И все Ваши "расходы " уже известны. Осталось немного времени. Поэтому - вкладывайте Ваши денюшки в Парки, скверы, социалку, и прочие " вкусности" для народа...
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