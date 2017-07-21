Как скрасить жизнь девчонок и мальчишек, которые каждый день борются за жизнь? Как превратить больничные стены в яркий мир, где есть место веселью и радости? И главное — кому и зачем это нужно? Ответы на эти вопросы знают новокузнецкие Больничные Клоуны из «Мастерской улыбок». О волонтёрской деятельности непростого характера ВашГород.ру рассказала одна из участниц проекта Елена Одинцова, по профессии педагог, а по совместительству Доктор. Доктор Лёка.

Проект «Мастерская улыбок» стартовал в Новокузнецке в феврале 2015 года. С тех пор больничные клоуны регулярно приходят в гости к маленьким пациентам в отделение онкогематологии Детской городской клинической больницы № 4. На сегодня это, пожалуй, единственный в Новокузнецке проект подобного формата, когда целая команда неравнодушных людей несут радость тяжелобольным детям.

Наша собеседница Елена Одинцова благотворительностью занималась со студенческой скамьи, а когда увидела объявление во «ВКонтакте» о наборе в школу больничных клоунов, решила совместить, по её словам, приятное с полезным.

В тот период моей жизни мне казалось, что меня окружают зацикленные на себе и на своих проблемах, слишком «взрослые» люди. Подумала, что в такой проект могут прийти только позитивные открытые люди, с которыми стоит познакомиться, — вспоминает девушка.

Она не ошиблась. Команда подобралась «разношёрстная» — есть учитель, воспитатель, экономист, менеджер, работник завода, госслужащие, психолог. Всего в «Мастерской улыбок» девять волонтёров, всех их объединяет одно — желание помочь другим.

Доктор Тася, а в жизни Анастасия Терещук, работает стерелизаторщиком ампул на химфармзаводе. Она всегда мечтала заниматься благотворительностью. Узнав о деятельности больничных клоунов, новокузнечанка попросилась на обучение и «всеми внутренностями» осознала: вот то, что нужно! Жизнь заставила её пройти через то, что научило понимать и чувствовать боль родителей больных малышей.

Доктор Радуга Алёна Кириллова — учитель начальных классов. В проект пришла, чтобы помогать. Девушке, как она сама признаётся, хочется почувствовать себя художником, чтобы раскрасить улыбками и яркими красками чей-то пасмурный день,

Доктор Морошка Ксения Кондратьева (госслужащая) по опыту близких людей поняла, что порой самое тяжёлое в онкологии — не сама болезнь, а мысли, что ты серьёзно болен, что можешь умереть от этого.

И как бы внешне не вёл себя человек, эти мысли почти не покидают. Хочется, чтобы кто-нибудь пришёл, поговорил по душам и сказал, что все будет хорошо, — цитирует Доктор Лёка свою единомышленницу.

Доктору Пинки Пай Карине Гончарко нравится помогать людям. Оператор торгового зала гипермаркета «Метро» любит, когда улыбаются дети, у них можно многому научиться: искренности, открытости, любопытству, а любое действие превратить в игру.

Для Доктора СтраГалки, координатора проекта Елены Блинковой, помогать людям — это потребность души и сердца.

Доктор Муся Ольга Фонина не понаслышке знает, как нелегко пациентам с онкологией в больничных стенах — прошла этот путь с мамой. Видела, как им хочется простого общения. Но то были взрослые. А детям ещё труднее. И страшнее. Поэтому и решила девушка посвятить часть свободного времени общению именно с детьми.

Доктор Бусинка Наталья Павлова — муниципальный служащий.

В проект пришла, чтобы быть полезной окружающим. Занимаюсь благотворительностью в виде пожертвований некоторым деткам по мере возможности на лечение. Но, поняв, что это крохи, задумалась над тем, чем могу помочь ещё.

Огромное желание творить добро и быть волонтёром привело в проект Юлию Просандееву. В «Мастерской улыбок» педагог дошкольного образования с неисчерпаемыми творческими способностями и умением общаться с детками получила «должность» Доктора Пчёлы.

Доктор Лёка Елена Одинцова по профессии учитель начальных классов.

Участие в проекте — это бесценный опыт, новые знакомства, знания, развитие, общение с неимоверно позитивными и открытыми Человеками, и, конечно же, улыбки, радость и благодарность! — говорит собеседница.

Свой первый выход Доктор Лёка помнит до сих пор. Он состоялся в День защиты детей в 2015 году.

Это был праздник в холле. Потом заходили в палаты к тем, кому в холл выходить было нельзя. Помню, что было волнительно, — делится воспоминаниями Елена Одинцова.

В её волонтёрской копилке много разных историй. Особенно врезался в память случай с одной молодой мамой:

Зашли мы с партнёром в палату, а там мама с «малюськой» полуторамесячной. Говорит: «мы маленькие ещё…». А мы отвечаем: «Ну, и ничего, мы с Вами поиграем…». Достали свои козырные крестики-нолики, спокойненько, тихонько (малышка спала) с шутками, прибаутками такую атмосферу создали, что мамочка смеялась, а потом расплакалась. Но это были искренние слёзы радости. Видимо, она так устала за эти 1,5 месяца в больничных стенах, погружённая в болезнь и ухаживание, что ей нужна была такая дружеская встряска…

Ещё в «Мастерской улыбок» есть Доктор Горошинка. Но она пока занята самой важной работой на земле — вместе с мужем воспитывают маленькую дочку.

А вот что говорит о своём участии в проекте психолог Галина Коновалова:

Участвуя в проекте, ощущаешь тепло, что исходит от детей и наполняет твоё сердце, чувствуешь себя живым, настоящим, помогающим.

У новокузнецких Докторов нет чёткого сценария, вызубренных до равнодушия фраз, отточенного исполнения ролей.

Работа больничного клоуна — это не выступление. Мы не аниматоры и не цирковые клоуны. Задача больничного клоуна — уловить настроение аудитории, а потом идти от этого настроения или настроения конкретного ребёнка, мамы, импровизируя, чтобы общение было ярким и весёлым. Мы не развлекаем, а меняем атмосферу в палате. Взаимодействие ребёнка с клоуном и с его окружением носит интерактивно-импровизационный характер. Они живут «здесь и сейчас», — объясняет Елена Одинцова.

Больничные клоуны стараются навещать ребятишек 1−2 раза в неделю. Иногда получается реже — в силу разных обстоятельств. К примеру, лето — пора отпусков, а зимой в больничные палаты не пускают вирусы, эпидемии простудных заболеваний. Доктора-клоуны работают только в паре и не имеют права пойти в отделение с малейшими признаками болезни.

А уж если весёлые гости пожаловали в больницу, радости детишек и их мам нет предела.

Бывает, конечно, у кого-то нет настроения, или ребёнок перенёс тяжёлые процедуры, или испытывает последствия химиотерапии. Тогда клоуны начинают взаимодействовать между собой (это одна из причин, почему больничные клоуны работают в паре), а ребёнок наблюдает со стороны на происходящее — и это тоже даёт положительный эффект. Иногда маленький пациент не выдерживает и включается в игру. Но без разрешения мы даже в палату не входим. Обязательно стучимся и спрашиваем, можно ли войти. В больнице ребёнок не является хозяином ситуации: его лечат, проводят какие-то процедуры, входят тогда, когда нужно медперсоналу. Поэтому больничные клоуны напоминают ребёнку, что он тоже имеет право…

Работа больничного клоуна особенна ещё и тем, что смех здесь через слёзы, а радость — рука об руку со страданием. И с состраданием.

Всякое можно увидеть в стенах больницы. Иногда дети уходят… Как и всякий человек задаешься вопросом, почему так всё устроено? Почему дети, некоторые ещё в пеленках, вынуждены испытывать боль? Тогда начинаешь больше ценить то, что есть, и радоваться этому. В таких ситуациях помогают партнёры, с которыми можно поделиться и разделить то, что наболело. Нашей команде очень повезло с психологом — это замечательный человек, готовый всегда помочь.

Каждый ли человек способен стать больничным клоуном? По мнению нашей собеседницы, вряд ли:

Доктор Клоун — это оптимист с открытой душой, добрым сердцем, лучезарной улыбкой. Он не перестаёт удивляться и восхищаться этим миром. Умеет радоваться обычным вещам и в душе всегда остаётся ребенком. При этом Доктор Клоун по- взрослому ответственен. Поэтому он должен многому и много учиться, но ему это нравится. Доктор Клоун — это человек-оркестр, который, благодаря своим обширным познаниям и умениям, заполняет атмосферу вокруг себя положительной энергией, улыбками и волшебством. Он искренен и чуток.

К слову об обучении. Новокузнецкие Доктора очень любят бывать на тренингах и семинарах, делиться своими знаниями и заимствовать опыт коллег. В 2015 году они прошли 3-дневный курс в кемеровской школе клоунов «Градусник». В июне 2016 года Елена Одинцова и Елена Блинкова посетили семинар основоположника больничной клоунады в России Константина Седова в Москве и стали участницами инклюзивного фестиваля «Рыжий». Это фестиваль объединил больничных клоунов из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды, Калининграда и других городов нашей страны.

В июле 2016 года «Мастерская улыбок» запустила собственный проект «Школа больничной клоунады» при грантовой поддержке Центра социальных программ компании РУСАЛ.

Благодаря этому проекту нам удалось привлечь и обучить новых волонтёров и, как следствие, посещать больше детей, которые находятся на лечении, — констатирует Елена Одинцова.

В июне этого года больничных клоунов из Новокузнецка пригласили на большой интеграционный праздник «Выше нос». Четвёртый год подряд его проводят новосибирские коллеги из Ассоциации «Больничные клоуны Нос».

Бескорыстный труд волонтёров из «Мастерской улыбок» с лихвой оплачивается детскими улыбками и смехом. А вот зарплаты у больничных докторов нет.

Наши больничные клоуны не получают за свою деятельность никакого материального вознаграждения. Хотя здесь я немного лукавлю: бывает, выходишь из палаты с печенюшкой или конфеткой от ребёнка, — улыбается Елена Одинцова. — Реквизиты и костюмы Доктора приобретают на собственные средства. Помогают и спонсоры. Они не постоянные, но мы благодарны неравнодушным людям, которые откликаются на просьбы помочь материалами для мастер-классов, подарками к праздникам, реквизитами, расходными материалов.

«Мастерскую улыбок» поддерживают Центр социальных программ РУСАЛ, Кемеровский региональный общественный благотворительный фонд помощи детям инвалидам «Пути преодоления», администрация «Верёвочного парка» в лице Тимура Жидиханова, Екатерина Пузырева («Шоу мыльных пузырей»), Театр для детей и родителей «Витаминка». Также проект тесно взаимодействует с интернет-ресурсом «Малыши-Кузнечики». Не так давно участники новокузнецкого проекта «Коза-Егоза» организовали несколько интерактивных благотворительных бэби-спектаклей, а вырученные средства передали больничным клоунам на пошив костюмов, чем они сейчас и занимаются.

Многим покажется, что у больничных клоунов не остаётся времени на свою семью. Это не так.

Моя семья относится к моей деятельности с пониманием. Я стараюсь объяснить, что для меня это важно, как и для них, какие-то моменты. При этом стараюсь отправиться в больницу как можно раньше, чтобы вернуться и уделить время своим детям. Семья всё же — самое главное, что у нас есть. Я вижу, что мои домашние гордятся. Однажды я приходила в класс к старшей дочери в своём костюме, рассказывала о нашей деятельности. Ребята задавали много вопросов и настолько прониклись, что потом организовали сбор игрушек для «коробки храбрости». Младшая дочка порой надевает клоунский нос и важно сообщает, что её мама — больничный клоун. Считаю, детям необходимо показывать, что кроме привычной жизни и материальных благ, есть ещё что-то важное, нужное, и то, что для нас кажется мелочью, для кого-то является очень ценным, — говорит наша собеседница.

Доктор Лёка уверена: без смеха никуда!