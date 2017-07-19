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Недвижимость и строительство

Оригинальная идея строительства маленького, но вместительного дома

Сегодня 06:30
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novate.ru

Квартирный вопрос стоит остро для многих жителей планеты. Дизайнеры и архитекторы предложили оригинальное решение узкого дома, в котором можно комфортно жить.

На первый взгляд дом кажется очень маленьким и несуразным, но попадая внутрь понимаешь, что поторопился с оценкой. Дом площадью 52,24 кв. м расположен в Японии. Он был спроектирован архитектурным бюро Mizuishi Architects Atelier, сообщает портал novate.ru.

Необычный дом имеет два этажа. Кухня и гостиная расположены на втором этаже, а на первом — спальня. Также в жилище есть игровая детская комната.

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