Квартирный вопрос стоит остро для многих жителей планеты. Дизайнеры и архитекторы предложили оригинальное решение узкого дома, в котором можно комфортно жить.

На первый взгляд дом кажется очень маленьким и несуразным, но попадая внутрь понимаешь, что поторопился с оценкой. Дом площадью 52,24 кв. м расположен в Японии. Он был спроектирован архитектурным бюро Mizuishi Architects Atelier, сообщает портал novate.ru.

Необычный дом имеет два этажа. Кухня и гостиная расположены на втором этаже, а на первом — спальня. Также в жилище есть игровая детская комната.