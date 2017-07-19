Многим россиянам, чтобы заработать на квартиру, нужно не есть, не пить и откладывать деньги только на покупку квартиры. И тогда, через несколько лет, возможно, получится накопить на собственную жилплощадь.

Эксперты РИА «Рейтинг» подсчитали, в каких российских городах жильё доступнее, а в каких наоборот. Эксперты проанализировали стоимость типовой квартиры в 54 кв. м на вторичном рынке жилья в регионах и уровень средних зарплат. Доступность жилья высчитывалась исходя из того, какое количество лет понадобится семье с одним ребёнком для покупки квартиры без привлечения заёмных средств.

В Новосибирской области семье с одним ребёнком необходимо копить на квартиру 7 лет. В Кузбассе — 4,2 года, в Иркутской области — 3,9 года, в Красноярском крае -3,8.

А самое доступное жильё зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе. Жители региона могут накопить на квартиру площадью 54 кв. м всего за 1,5 года.

Самое недоступное жильё эксперты обнаружили не в Москве, как многие подумали, а в Крыму и регионах Кавказа.

Севастополь

Сколько лет копить на квартиру: 13,2

Средняя стоимость типовой квартиры в 54 кв. м.: 3,7 млн руб.

Республика Дагестан

Сколько лет копить на квартиру: 16,7

Средняя стоимость типовой квартиры в 54 кв. м.: 2,5 млн руб.

Кабардино-Балкарская Республика

Сколько лет копить на квартиру: 16,8

Средняя стоимость типовой квартиры в 54 кв. м.: 2,0 млн руб.