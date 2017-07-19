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Недвижимость и строительство

«Горбатятся полжизни на квартиру» — рейтинг городов с недоступным жильём для россиян

Сегодня 08:30
1190
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Tumix.ru

Многим россиянам, чтобы заработать на квартиру, нужно не есть, не пить и откладывать деньги только на покупку квартиры. И тогда, через несколько лет, возможно, получится накопить на собственную жилплощадь.

Эксперты РИА «Рейтинг» подсчитали, в каких российских городах жильё доступнее, а в каких наоборот. Эксперты проанализировали стоимость типовой квартиры в 54 кв. м на вторичном рынке жилья в регионах и уровень средних зарплат. Доступность жилья высчитывалась исходя из того, какое количество лет понадобится семье с одним ребёнком для покупки квартиры без привлечения заёмных средств.

В Новосибирской области семье с одним ребёнком необходимо копить на квартиру 7 лет. В Кузбассе — 4,2 года, в Иркутской области — 3,9 года, в Красноярском крае -3,8.

А самое доступное жильё зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе. Жители региона могут накопить на квартиру площадью 54 кв. м всего за 1,5 года.

Самое недоступное жильё эксперты обнаружили не в Москве, как многие подумали, а в Крыму и регионах Кавказа.

Севастополь

Сколько лет копить на квартиру: 13,2

Средняя стоимость типовой квартиры в 54 кв. м.: 3,7 млн руб.

Республика Дагестан

Сколько лет копить на квартиру: 16,7

Средняя стоимость типовой квартиры в 54 кв. м.: 2,5 млн руб.

Кабардино-Балкарская Республика

Сколько лет копить на квартиру: 16,8

Средняя стоимость типовой квартиры в 54 кв. м.: 2,0 млн руб.

Комментарии 17
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Читатель
24 0
Опять бред какой-то.
В Кузбассе - 4,2 года.
Кабардино-Балкария - 16,8 лет при цене 2 млн.
У них зарплаты 9000 или у нас квартиры стоят 450 тыс?
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Бусина
24 0
Эксперты видимо с математикой плохо дружат.........
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Ветер перемен...
13 2
Чушь какая-то. Никаких ипотека в России не должно быть. Она ДЛЖНА исчезнуть как и конечная партия Единая Россия вместе с их царьками. С какого хрена мы должны лезть в многолетнюю кабалу?! Строить,строить и строить новое жильё, как многоэтажное,так и малоэтажное. Давать квартиры семейным гражданам РФ, трудоустроенных на одном рабочем месте 3-5 лет. 05.11.17 в России будет жарко.
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Ветер перемен...
1 0
...ДОЛЖНА исчезнуть....
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Андрей
4 0
54кв.м не много ли будет,хрущёвка 45кв.м и то недоступна
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ага .....
8 4
Чушь какая-то. Никаких ипотека в России не должно быть. Она ДЛЖНА исчезнуть как и конечная партия Единая Россия вместе с их царьками. С какого хрена мы должны лезть в многолетнюю кабалу?! Строить,строить и строить новое жильё, как многоэтажное,так и малоэтажное. Давать квартиры семейным гражданам РФ, трудоустроенных на одном рабочем месте 3-5 лет. 05.11.17 в России будет жарко.
Не смеши хоть, клоун. Жарко ему будет ... Уже было жарко 12-го июня ... Не вспотел?
"Давать квартиры семейным гражданам РФ"
Ну так давай! Чего же ты не даёшь-то? Ты у кого популизму-то научился? У Навального? Беспроигрышный вариант, я тебе скажу ... НО, только у безграмотных или глупых слушателей/читателей.
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Андрей
4 3
Не смеши хоть, клоун. Жарко ему будет ... Уже было жарко 12-го июня ... Не вспотел?
"Давать квартиры семейным гражданам РФ"
Ну так давай! Чего же ты не даёшь-то? Ты у кого популизму-то научился? У Навального? Беспроигрышный вариант, я тебе скажу ... НО, только у безграмотных или глупых слушателей/читателей.
Почему то раньше давали общаги работягам и квартиры давали,хочешь квартиру больше,организации давали беспроцентный займ,сейчас уже просто привыкли жить с ипотеками и кредитами по гроб жизни
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ага .....
3 4
Почему то раньше давали общаги работягам и квартиры давали,хочешь квартиру больше,организации давали беспроцентный займ,сейчас уже просто привыкли жить с ипотеками и кредитами по гроб жизни
Да, кому-то давали, но далеко не всем.
С общагами было проще. Но и общаги были, по большей части - один туалет и умывальник на этаж.
Уволился с предприятия - освободи комнату.
Что касается квартир, то не так уж и безоблачно всё было, как Вы тут написали - "хочешь квартиру больше,организации давали беспроцентный займ".
Было, но не всем и не так уж и часто.
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бродяга
2 8
РОССИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ В ЭФИРЕ ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ РФ ЗАЯВИЛ, ЧТО КРЫМ УКРАИНСКИЙ И ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ "Крым - это территория Украины, и его аннексия не сулит России ничего хорошего, поэтому полуостров нужно вернуть", - об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" известный российский ученый и общественный деятель, профессор Высшей школы экономики, член совета при президенте РФ Владимире Путине по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский, Ученый сказал: «Наше государство, наше руководство отделило от Украины седьмую часть ее территории и присоединила к себе. Крым и кусок Донбасса ... Вы считаете, что это хорошо, это нормально, это нам пойдет на пользу? Я считаю, ничего хорошего для нашей страны не будет. Я считаю, что перспективы хорошей здесь нет. Мы уже за это платим ... И будем платить еще больше ".
Шаблинский также заявил, что Крым необходимо вернуть Украине, поскольку он является ее территории. "Украина должна обладать своими территориями. Это ее территория ..." - сказал ученый.
Ученый также отметил, что на территории Донбасса необходимо провести выборы исключительно по украинским законам, а также, что если РФ намерена помочь Донбасса, то она должна предоставить помощь на восстановление его промышленности а не вывоз заводов и оборудования как это происходит сейчас..
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222
5 0
Почему то раньше давали общаги работягам и квартиры давали,хочешь квартиру больше,организации давали беспроцентный займ,сейчас уже просто привыкли жить с ипотеками и кредитами по гроб жизни
Беспроцентные займы? Когда это было? Кто давал и кому?
Зачем басни-то рассказывать?
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222
6 2
РОССИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ В ЭФИРЕ ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ РФ ЗАЯВИЛ, ЧТО КРЫМ УКРАИНСКИЙ И ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ "Крым - это территория Украины, и его аннексия не сулит России ничего хорошего, поэтому полуостров нужно вернуть", - об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" известный российский ученый и общественный деятель, профессор Высшей школы экономики, член совета при президенте РФ Владимире Путине по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский, Ученый сказал: «Наше государство, наше руководство отделило от Украины седьмую часть ее территории и присоединила к себе. Крым и кусок Донбасса ... Вы считаете, что это хорошо, это нормально, это нам пойдет на пользу? Я считаю, ничего хорошего для нашей страны не будет. Я считаю, что перспективы хорошей здесь нет. Мы уже за это платим ... И будем платить еще больше ".
Шаблинский также заявил, что Крым необходимо вернуть Украине, поскольку он является ее территории. "Украина должна обладать своими территориями. Это ее территория ..." - сказал ученый.
Ученый также отметил, что на территории Донбасса необходимо провести выборы исключительно по украинским законам, а также, что если РФ намерена помочь Донбасса, то она должна предоставить помощь на восстановление его промышленности а не вывоз заводов и оборудования как это происходит сейчас..
Учёный ... учёный ... Специально повторяешь?
Какой он нахрен учёный? Еврей-русофоб, вот он кто.
ИЗВЕСТНЫЙ российский учёный ... не смеши хоть.
Какие научные открытия сделал этот "учёный"?
И мало ли что он сказал этот !учёный" в области болтологии. Он кто такой-то? Для кого его мнение является авторитетным? А? Для тебя что ли?
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Вменяемый
6 0
Беспроцентные займы? Когда это было? Кто давал и кому?
Зачем басни-то рассказывать?
Как зачем? Это ж навальнята (ну или наваленки, кому как удобнее их называть). Им г-н Навальный обещает европейскую жизнь, сказочные богатства... Вот они и возомнили что ипотеки будут беспроцентными, что квартиры будут бесплатно раздаривать))
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ага
7 0
Почему то раньше давали общаги работягам и квартиры давали,хочешь квартиру больше,организации давали беспроцентный займ,сейчас уже просто привыкли жить с ипотеками и кредитами по гроб жизни
Наслушался сказок и несёшь их в массы.
Это я про "... хочешь квартиру больше,организации давали беспроцентный займ".
Давали и ещё поддавали ................
Бездарностям никто ничего не давал. А сейчас каждая бездарность вопит, что семейным надо квартиры раздавать. Семьи тоже разные бывают. Женятся, детей родят и уже чувствуют себя героями. А сами нули без палочки ... ни ума, ни опыта, ни старания, ни ответственности. Зато детей рожают хорошо.
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Свой
1 0
Почему бред?(многие выше пишут).Ведь чёрным по белому написано,о том - что не просто копить на квартиру,а всю зарплату откладывать на неё и притом не есть и не пить.То ест, за 4 года у нас можно скопить на квартиру.И это всё в среднем.Простой пример-у семьи с небольшим доходом в 50 тыщ рублей в месяц,на двоих,годовой доход составит 600 тыщ,а за четыре года почти 2,5 ляма,вот и квартира получается.У меня ни родни,ни знакомых нету с таким маленьким доходом на семью,у нас с женой,оба простые работяги и то худо-бедно - 80 тыщ,что считаю совсем немного,надо было в своё время учиться,помогает правда дополнительный заработок,с таким мизиром приходиться крутиться,а что делать.Но и это позволяет скопить на хату за 2,3 года,опять же если не есть,ни пить.Посему в ипотеке квартира отбивается, не напрягая за 5-7 лет,незаметно.
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Миша
0 5
Наслушался сказок и несёшь их в массы.
Это я про "... хочешь квартиру больше,организации давали беспроцентный займ".
Давали и ещё поддавали ................
Бездарностям никто ничего не давал. А сейчас каждая бездарность вопит, что семейным надо квартиры раздавать. Семьи тоже разные бывают. Женятся, детей родят и уже чувствуют себя героями. А сами нули без палочки ... ни ума, ни опыта, ни старания, ни ответственности. Зато детей рожают хорошо.
Жильё давали всем. Качество жилья было пропорционально количеству и качеству труда на благо общества. Ни одну семью не выселили на улицу. Но ведь жильё чего-то стоило, и налогов вполне хватало и на бесплатные квартиры, и образование, и медицину и детские пособия, санатории, профилактории и т.д. Да и программы назывались об ОБЕСПЕЧЕНИИ НАРОДА ЖИЛЬЁМ, а нынешняя программа о ВЫСЕЛЕНИИ ИЗ ЖИЛЬЯ, к тому же по ипотеке -- а это аналог дополнительных налогов - %, которые возьмёт частный банк.
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ага .....
4 0
Жильё давали всем. Качество жилья было пропорционально количеству и качеству труда на благо общества. Ни одну семью не выселили на улицу. Но ведь жильё чего-то стоило, и налогов вполне хватало и на бесплатные квартиры, и образование, и медицину и детские пособия, санатории, профилактории и т.д. Да и программы назывались об ОБЕСПЕЧЕНИИ НАРОДА ЖИЛЬЁМ, а нынешняя программа о ВЫСЕЛЕНИИ ИЗ ЖИЛЬЯ, к тому же по ипотеке -- а это аналог дополнительных налогов - %, которые возьмёт частный банк.
Всем жильё не давали. Даже те, кто работал, бывало, что десятилетиями жили в общежитиях.
Хотя, если комнату в обшарпанной общаге называть жильём ...
Далее. "Ни одну семью не выселили на улицу". Это как понимать? А Вы откуда знаете? Так прямо и не одну???
Я сама (с мужем и ребёнком) жила в общежитии, когда работала на предприятии. Общежитие давали мне, поэтому, когда с предприятия уволилась, мы сами добровольно выселись (после 2-х напоминаний представителя администрации завода) в никуда, т.е. переехали на съёмное жильё. Нет, нас никто не выселял ... нам только напомнили, что жильё - ведомственное.
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ага .....
0 0
Жильё давали всем. Качество жилья было пропорционально количеству и качеству труда на благо общества. Ни одну семью не выселили на улицу. Но ведь жильё чего-то стоило, и налогов вполне хватало и на бесплатные квартиры, и образование, и медицину и детские пособия, санатории, профилактории и т.д. Да и программы назывались об ОБЕСПЕЧЕНИИ НАРОДА ЖИЛЬЁМ, а нынешняя программа о ВЫСЕЛЕНИИ ИЗ ЖИЛЬЯ, к тому же по ипотеке -- а это аналог дополнительных налогов - %, которые возьмёт частный банк.
А почему выселяют-то? Если оплачиваете по своим обязательства, то никто вас не выселит. Совсем уже обнаглели. Сравниваете, как было раньше, а вот раньше, например, иметь долги было стыдно. Любые долги. А сейчас охамели все в доску. Когда просят в долг - готовы на колени встать, а потом набегаешься, чтобы свои забрать. И ты же ещё злодей, что свои деньги назад возвратить хочешь. Раньше было отдать долг - дело чести. А сейчас ни чести, ни совести ...
Программы назывались раньше ... Раньше даже с деньгами невозможно было купить квартиру. Это нормально? А ещё раньше за экономические преступления, например, растрату в магазине, можно было с лёгкостью угодить на несколько лет за решётку. Это за не очень большую растрату, даже если ты её возместишь. А за большую приговаривали к вышке - расстрелу.
А сейчас набрали наглецы кредитов на сотни тысяч, миллионы в банках, накопили кучу долгов - по коммуналке, налогам и пр. и никто вас не трогает.
Что же Вы об этом-то не пишете?
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