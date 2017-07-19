Многим россиянам, чтобы заработать на квартиру, нужно не есть, не пить и откладывать деньги только на покупку квартиры. И тогда, через несколько лет, возможно, получится накопить на собственную жилплощадь.
Эксперты РИА «Рейтинг» подсчитали, в каких российских городах жильё доступнее, а в каких наоборот. Эксперты проанализировали стоимость типовой квартиры в 54 кв. м на вторичном рынке жилья в регионах и уровень средних зарплат. Доступность жилья высчитывалась исходя из того, какое количество лет понадобится семье с одним ребёнком для покупки квартиры без привлечения заёмных средств.
В Новосибирской области семье с одним ребёнком необходимо копить на квартиру 7 лет. В Кузбассе — 4,2 года, в Иркутской области — 3,9 года, в Красноярском крае -3,8.
А самое доступное жильё зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе. Жители региона могут накопить на квартиру площадью 54 кв. м всего за 1,5 года.
Самое недоступное жильё эксперты обнаружили не в Москве, как многие подумали, а в Крыму и регионах Кавказа.
Севастополь
Сколько лет копить на квартиру: 13,2
Средняя стоимость типовой квартиры в 54 кв. м.: 3,7 млн руб.
Республика Дагестан
Сколько лет копить на квартиру: 16,7
Средняя стоимость типовой квартиры в 54 кв. м.: 2,5 млн руб.
Кабардино-Балкарская Республика
Сколько лет копить на квартиру: 16,8
Средняя стоимость типовой квартиры в 54 кв. м.: 2,0 млн руб.
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В Кузбассе - 4,2 года.
Кабардино-Балкария - 16,8 лет при цене 2 млн.
У них зарплаты 9000 или у нас квартиры стоят 450 тыс?
"Давать квартиры семейным гражданам РФ"
Ну так давай! Чего же ты не даёшь-то? Ты у кого популизму-то научился? У Навального? Беспроигрышный вариант, я тебе скажу ... НО, только у безграмотных или глупых слушателей/читателей.
"Давать квартиры семейным гражданам РФ"
Ну так давай! Чего же ты не даёшь-то? Ты у кого популизму-то научился? У Навального? Беспроигрышный вариант, я тебе скажу ... НО, только у безграмотных или глупых слушателей/читателей.
С общагами было проще. Но и общаги были, по большей части - один туалет и умывальник на этаж.
Уволился с предприятия - освободи комнату.
Что касается квартир, то не так уж и безоблачно всё было, как Вы тут написали - "хочешь квартиру больше,организации давали беспроцентный займ".
Было, но не всем и не так уж и часто.
Шаблинский также заявил, что Крым необходимо вернуть Украине, поскольку он является ее территории. "Украина должна обладать своими территориями. Это ее территория ..." - сказал ученый.
Ученый также отметил, что на территории Донбасса необходимо провести выборы исключительно по украинским законам, а также, что если РФ намерена помочь Донбасса, то она должна предоставить помощь на восстановление его промышленности а не вывоз заводов и оборудования как это происходит сейчас..
Зачем басни-то рассказывать?
Шаблинский также заявил, что Крым необходимо вернуть Украине, поскольку он является ее территории. "Украина должна обладать своими территориями. Это ее территория ..." - сказал ученый.
Ученый также отметил, что на территории Донбасса необходимо провести выборы исключительно по украинским законам, а также, что если РФ намерена помочь Донбасса, то она должна предоставить помощь на восстановление его промышленности а не вывоз заводов и оборудования как это происходит сейчас..
Какой он нахрен учёный? Еврей-русофоб, вот он кто.
ИЗВЕСТНЫЙ российский учёный ... не смеши хоть.
Какие научные открытия сделал этот "учёный"?
И мало ли что он сказал этот !учёный" в области болтологии. Он кто такой-то? Для кого его мнение является авторитетным? А? Для тебя что ли?
Зачем басни-то рассказывать?
Это я про "... хочешь квартиру больше,организации давали беспроцентный займ".
Давали и ещё поддавали ................
Бездарностям никто ничего не давал. А сейчас каждая бездарность вопит, что семейным надо квартиры раздавать. Семьи тоже разные бывают. Женятся, детей родят и уже чувствуют себя героями. А сами нули без палочки ... ни ума, ни опыта, ни старания, ни ответственности. Зато детей рожают хорошо.
Это я про "... хочешь квартиру больше,организации давали беспроцентный займ".
Давали и ещё поддавали ................
Бездарностям никто ничего не давал. А сейчас каждая бездарность вопит, что семейным надо квартиры раздавать. Семьи тоже разные бывают. Женятся, детей родят и уже чувствуют себя героями. А сами нули без палочки ... ни ума, ни опыта, ни старания, ни ответственности. Зато детей рожают хорошо.
Хотя, если комнату в обшарпанной общаге называть жильём ...
Далее. "Ни одну семью не выселили на улицу". Это как понимать? А Вы откуда знаете? Так прямо и не одну???
Я сама (с мужем и ребёнком) жила в общежитии, когда работала на предприятии. Общежитие давали мне, поэтому, когда с предприятия уволилась, мы сами добровольно выселись (после 2-х напоминаний представителя администрации завода) в никуда, т.е. переехали на съёмное жильё. Нет, нас никто не выселял ... нам только напомнили, что жильё - ведомственное.
Программы назывались раньше ... Раньше даже с деньгами невозможно было купить квартиру. Это нормально? А ещё раньше за экономические преступления, например, растрату в магазине, можно было с лёгкостью угодить на несколько лет за решётку. Это за не очень большую растрату, даже если ты её возместишь. А за большую приговаривали к вышке - расстрелу.
А сейчас набрали наглецы кредитов на сотни тысяч, миллионы в банках, накопили кучу долгов - по коммуналке, налогам и пр. и никто вас не трогает.
Что же Вы об этом-то не пишете?