РУСАЛ приглашает жителей 14 городов присутствия продолжить участие в озеленении и благоустройстве дворов, скверов, улиц, пешеходных аллей, а также площадок на территориях организаций и учреждений. Лучшие проекты горожан будут поддержаны грантом РУСАЛа на сумму до 10 тыс. рублей, которые можно будет направить на приобретение саженцев и необходимого садового инвентаря.

Приём конкурсных заявок будет проходить до 10 августа на сайте. Высадка саженцев запланирована на период с 10 сентября по 15 октября 2017 года.

Во время первого этапа «Зелёной волны» в мае-июне 2017 года жители городов присутствия РУСАЛа высадили сотни саженцев различных деревьев и кустарников. Например, в Ачинске появился зеленый лабиринт, в Братске на улице Муханова — рокарий, в Краснотурьинске — ароматный мини-сад, а в Каменске-Уральском — Малиновая аллея. Своими силами горожане благоустроили дворы и парки, площадки около детских садов, школ, поликлиник, молодежных и культурных центров. Всего было реализовано 27 проектов на общую сумму 263 тыс. рублей.

«Конкурс „Зелёная волна“ нашел большой отклик среди горожан: на первом этапе мы приняли к рассмотрению более 300 проектов. Важно отметить, что предложенные инициативы включали в себя не только преображение уличных пространств, но и проведение различных просветительских и образовательных мероприятий, экологических акций, праздников двора и др. Это является подтверждением того, что активные жители, реализуя подобные проекты, стремятся обратить внимание своих семей, друзей и соседей на вопросы экологии, создания городских ландшафтов, а также привлечь новых единомышленников», — отметила исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

Для справки:

Конкурс проектов по озеленению и благоустройству городов реализуется в рамках экологического марафона РУСАЛа «Зелёная волна», который проходит под эгидой Года экологии в РФ в городах присутствия компании. Марафон включает в себя акции по посадке деревьев, субботники, уборку берегов рек, а также экологические мастер-классы, познавательные лекции и конкурсы.

География грантового конкурса: Ачинск, Братск, Бокситогорск, Волгоград, Кандалакша, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Надвоицы, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Шарыпово, Шелехов.

Администрирование и сопровождение грантового конкурса осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа.

Заявки принимаются на сайте. Дополнительную информацию можно получить в новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа по тел. 39−70−71, 8−904−964−73−97, Татьяна Никшина.

По информации пресс-службы «РУСАЛ — Новокузнецкий алюминиевый завод»