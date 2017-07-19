Новокузнечанка и три кемеровчанки борются за титул «Улыбка Вселенной».
В конкурсе могут участвовать девушки и женщины старше 18 лет. Верхняя граница возраста, социальный статус и наличие детей значения не имеют. По итогам всех этапов определяют трёх победительниц: «Улыбка Вселенной», «Вторая Улыбка Вселенной» и «Третья Улыбка Вселенной». Обладательница первого места также получает денежный приз, сообщили на сайте организаторы.
Наш регион представляют новокузнечанка Виктория Переведенцева,
кемеровчанки Анастасия Рябухина,
Татьяна Варламова
и Инна Баумтрок.
Сейчас конкурс на стадии четвертьфинал, для следующего этапа участницам надо набрать достаточное количество голосов. Поддержать наших землячек можно с помощью смс-сообщений. Подробности смотрите на сайте.
Как ранее писал ВашГород.ру, жительницы Кузбасса могут побороться за приз в один миллион рублей. Его обещают победительнице конкурса «Мисс Офис».
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