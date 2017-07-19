Новокузнечанка и три кемеровчанки борются за титул «Улыбка Вселенной».

В конкурсе могут участвовать девушки и женщины старше 18 лет. Верхняя граница возраста, социальный статус и наличие детей значения не имеют. По итогам всех этапов определяют трёх победительниц: «Улыбка Вселенной», «Вторая Улыбка Вселенной» и «Третья Улыбка Вселенной». Обладательница первого места также получает денежный приз, сообщили на сайте организаторы.

Наш регион представляют новокузнечанка Виктория Переведенцева,

кемеровчанки Анастасия Рябухина,

Татьяна Варламова

и Инна Баумтрок.

Сейчас конкурс на стадии четвертьфинал, для следующего этапа участницам надо набрать достаточное количество голосов. Поддержать наших землячек можно с помощью смс-сообщений. Подробности смотрите на сайте.

Как ранее писал ВашГород.ру, жительницы Кузбасса могут побороться за приз в один миллион рублей. Его обещают победительнице конкурса «Мисс Офис».