Популярные сегодня «айфоны» уступают по функциям другим гаджетам.

Так показали результаты исследования 300 смартфонов от Роскачества. Гаджеты тестировали по 274-м показателям, среди которых прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность и так далее.

По итогам первые четыре места заняли смартфоны Samsung — Galaxy S8, Galaxy Note 4 SM-N 910 °F , Galaxy S8+ и Galaxy S7 (32GB) SM-G 930 °F соответственно. На пятой строчке обосновался LG G6.

Гаджеты от Apple далеко не на лидирующих позициях. iPhone 6 plus на седьмом месте, за ним следует iPhone 6. iPhone 7 plus (128 GB) дотянул лишь до пятнадцатой строчки.

Рейтинг показал сильные и слабые стороны вечных противников — Samsung и Apple. Samsung обогнал конкурента по показателям батареи, памяти и дополнительным функциям, в то время как Apple лидирует по качеству камеры и звука при проигрывании музыки.