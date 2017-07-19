Популярные сегодня «айфоны» уступают по функциям другим гаджетам.
Так показали результаты исследования 300 смартфонов от Роскачества. Гаджеты тестировали по 274-м показателям, среди которых прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность и так далее.
По итогам первые четыре места заняли смартфоны Samsung — Galaxy S8, Galaxy Note 4 SM-N
910 °F, Galaxy S8+ и Galaxy S7 (32GB) SM-G 930 °Fсоответственно. На пятой строчке обосновался LG G6.
Гаджеты от Apple далеко не на лидирующих позициях. iPhone 6 plus на седьмом месте, за ним следует iPhone 6. iPhone 7 plus (128 GB) дотянул лишь до пятнадцатой строчки.
Рейтинг показал сильные и слабые стороны вечных противников — Samsung и Apple. Samsung обогнал конкурента по показателям батареи, памяти и дополнительным функциям, в то время как Apple лидирует по качеству камеры и звука при проигрывании музыки.
По данным сервиса «Яндекс.Маркет», сегодня победителя рейтинга, Samsung Galaxy S8, можно купить от 42 000 рублей. Galaxy Note 4 SM-N
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