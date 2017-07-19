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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

Названы неожиданные минусы популярных смартфонов

Сегодня 10:25
1533
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Lexcomp.ru

Популярные сегодня «айфоны» уступают по функциям другим гаджетам.

Так показали результаты исследования 300 смартфонов от Роскачества. Гаджеты тестировали по 274-м показателям, среди которых прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность и так далее.

По итогам первые четыре места заняли смартфоны Samsung — Galaxy S8, Galaxy Note 4 SM-N910 °F, Galaxy S8+ и Galaxy S7 (32GB) SM-G930 °F соответственно. На пятой строчке обосновался LG G6.

Гаджеты от Apple далеко не на лидирующих позициях. iPhone 6 plus на седьмом месте, за ним следует iPhone 6. iPhone 7 plus (128 GB) дотянул лишь до пятнадцатой строчки.

Рейтинг показал сильные и слабые стороны вечных противников — Samsung и Apple. Samsung обогнал конкурента по показателям батареи, памяти и дополнительным функциям, в то время как Apple лидирует по качеству камеры и звука при проигрывании музыки.

По данным сервиса «Яндекс.Маркет», сегодня победителя рейтинга, Samsung Galaxy S8, можно купить от 42 000 рублей. Galaxy Note 4 SM-N910 °F в популярных магазинах («ДНС», «МВидео», «Связной») нет в продаже. Galaxy S8+ доступен от 45 000 рублей, а Galaxy S7 — от 29 000 рублей. LG G6 можно купить от 28 000 рублей.

Комментарии 6
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Vasya
4 5
Очередная статья, что Американцы плохие.
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Вменяемый
2 1
Очередная статья, что Американцы плохие.
Уважаемый, может сначала протрезвеете, прежде чем писать что-либо?
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Антон
4 5
Да, самсунгу даже эти заказные тесты вряд ли помогут, после взрывов.
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Степан
0 2
Очередная статья, что Американцы плохие.
Ты реально протрезвей для начала!!! Азбуку почитай для начала! Детский сад.
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stek
0 0
Очередная статья, что Американцы плохие.
И имя у тебя американское.....)))
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1 0
Всегда покупала телефоны SAMSUNG! Была довольна!... Но, сейчас, купила Apple! Очень довольна!!! И не хочу никаких "Samsungов"! ;)))
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