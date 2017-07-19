Жители дома № 91 на Тореза жили с роем пчёл в квартире.
Насекомые прилетели утром 17 июля и изначально устроились под окном квартиры на шестом этаже. Затем гости облюбовали вентиляцию 57-й квартиры и устроились в зимнем холодильнике на кухне под окном, сообщает Novokuznetsk.su.
Горожане обратились за помощью в магазин, торгующий мёдом на Горьковской. Там помогли связаться с опытными пчеловодами, которые перевезут насекомых туда, где им будет комфортно.
Этим летом пчёлы нередко устраивают гнёзда рядом с жильём и местами отдыха новокузнечан. Как уже писал ВашГород.ру, ранее насекомые облюбовали территорию детского сада в Кузнецке и сквер на Ермакова.
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