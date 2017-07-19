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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

Новокузнечане страдают от нашествия пчёл

Сегодня 10:46
573
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

Жители дома № 91 на Тореза жили с роем пчёл в квартире.

Насекомые прилетели утром 17 июля и изначально устроились под окном квартиры на шестом этаже. Затем гости облюбовали вентиляцию 57-й квартиры и устроились в зимнем холодильнике на кухне под окном, сообщает Novokuznetsk.su.

Горожане обратились за помощью в магазин, торгующий мёдом на Горьковской. Там помогли связаться с опытными пчеловодами, которые перевезут насекомых туда, где им будет комфортно.

Этим летом пчёлы нередко устраивают гнёзда рядом с жильём и местами отдыха новокузнечан. Как уже писал ВашГород.ру, ранее насекомые облюбовали территорию детского сада в Кузнецке и сквер на Ермакова.

Комментарии 1
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вася
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значит с экологией у нас всё ок
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