Жители дома № 91 на Тореза жили с роем пчёл в квартире.

Насекомые прилетели утром 17 июля и изначально устроились под окном квартиры на шестом этаже. Затем гости облюбовали вентиляцию 57-й квартиры и устроились в зимнем холодильнике на кухне под окном, сообщает Novokuznetsk.su.

Горожане обратились за помощью в магазин, торгующий мёдом на Горьковской. Там помогли связаться с опытными пчеловодами, которые перевезут насекомых туда, где им будет комфортно.

Этим летом пчёлы нередко устраивают гнёзда рядом с жильём и местами отдыха новокузнечан. Как уже писал ВашГород.ру, ранее насекомые облюбовали территорию детского сада в Кузнецке и сквер на Ермакова.