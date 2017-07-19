Семья из Кузбасса с двумя приёмными детьми и матерью, ветераном ВОВ, может остаться без единственной квартиры и другого имущества.
Всё дело в валютной ипотеке. Семья взяла жилищный кредит на сумму 144 тысячи 500 долларов, из них выплатила 128 тысяч долларов, но из-за скачка курса осталась должна ещё почти 142 тысячи долларов.
«Вот такая арифметика: 144 500 — 128 000 = 142 000», — с горечью рассказывает учительница начальных классов из небольшого шахтерского поселка в Кузбассе.
Как сообщает «МК», история началась в 2007 году, когда семья из Кузбасса решила переехать в Москву ради сохранения тайны усыновления. Семь лет семья платила кредит исправно до того момента, пока курс доллара резко не начал расти.
«Политики нас сейчас упрекают, что это был наш выбор валюты, а не рублей. Неправда!!! В то время для покупки вторичного жилья банки одобряли только валютные кредиты. В рублевых кредитах отказывали без комментариев. Оформить рублёвую ипотеку можно было только на новостройку на уровне фундамента», — рассказывает женщина.
Изначально ежемесячный платёж составлял 35 тысяч рублей, но после известных событий 2014 года платёж увеличился до 100 тысяч. От безысходности в октябре 2015 женщина подала заявление в арбитражный суд Москвы о признании ее банкротом. Теперь единственное жилье — квартира и все крупные вещи дороже 30 тысяч рублей будут проданы с молотка.
Банк, в котором брала ипотеку женщина, требует от неё 141 406 тысяч долларов, что составляет по нынешнему курсу более 8 миллионов рублей. Квартиру выставили на торги с с начальной ценой 7 миллионов 37 тысяч 270 рублей 40 копеек.
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Это ее слова,а ведь мы живем в рублевой зоне.Имели право банки ,находящиеся на территории России работать вот так с клиентами? Наверняка закрытой(не для всех) информацией владели.
Мы и сейчас не знаем,что будет завтра с рублем.Но люди хотят жить именно сегодня,а накопить деньги на квартиру не могут,учитывая непредсказуемость и зависимость ********** где правда?
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Это ее слова,а ведь мы живем в рублевой зоне.Имели право банки ,находящиеся на территории России работать вот так с клиентами? Наверняка закрытой(не для всех) информацией владели.
Мы и сейчас не знаем,что будет завтра с рублем.Но люди хотят жить именно сегодня,а накопить деньги на квартиру не могут,учитывая непредсказуемость и зависимость ********** где правда?
Повезло человеку!
больший риск - больший выхлоп, но и большие потери в случае чего
144 500 — 128 000 = 142 000.
Вы так ничего и не поняли.
144 500 — 128 000 = 142 000.
Вы так ничего и не поняли.
А вам не приходило в голову, что рубль обвалили именно для того, чтобы вызвать подобные настроения как у вас и окончательно обрушить российскую государственность через бунт и смуту? И кому бы вы на руку сыграли?
PS. Вообще-то, меня в статье удивила арифметика.
Кредит долларовый, т.е. цифры постоянные. С какого бодуна при кредите в 144 тысячи и выплате 128 тысяч остались должны больше 100 тысяч долларов? Налицо одностороннее изменение условий договора, без извещения клиента? С какого бодуна эти итоговые 100 с лишним тысяч долларов взялось? Если бы речь шла о рублях, тогда понятно: скачок курса рубля, но доллара-то с какого перепою?...