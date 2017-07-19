Семья из Кузбасса с двумя приёмными детьми и матерью, ветераном ВОВ, может остаться без единственной квартиры и другого имущества.

Всё дело в валютной ипотеке. Семья взяла жилищный кредит на сумму 144 тысячи 500 долларов, из них выплатила 128 тысяч долларов, но из-за скачка курса осталась должна ещё почти 142 тысячи долларов.

«Вот такая арифметика: 144 500 — 128 000 = 142 000», — с горечью рассказывает учительница начальных классов из небольшого шахтерского поселка в Кузбассе.

Как сообщает «МК», история началась в 2007 году, когда семья из Кузбасса решила переехать в Москву ради сохранения тайны усыновления. Семь лет семья платила кредит исправно до того момента, пока курс доллара резко не начал расти.

«Политики нас сейчас упрекают, что это был наш выбор валюты, а не рублей. Неправда!!! В то время для покупки вторичного жилья банки одобряли только валютные кредиты. В рублевых кредитах отказывали без комментариев. Оформить рублёвую ипотеку можно было только на новостройку на уровне фундамента», — рассказывает женщина.

Изначально ежемесячный платёж составлял 35 тысяч рублей, но после известных событий 2014 года платёж увеличился до 100 тысяч. От безысходности в октябре 2015 женщина подала заявление в арбитражный суд Москвы о признании ее банкротом. Теперь единственное жилье — квартира и все крупные вещи дороже 30 тысяч рублей будут проданы с молотка.

Банк, в котором брала ипотеку женщина, требует от неё 141 406 тысяч долларов, что составляет по нынешнему курсу более 8 миллионов рублей. Квартиру выставили на торги с с начальной ценой 7 миллионов 37 тысяч 270 рублей 40 копеек.