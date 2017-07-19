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Недвижимость и строительство

Валютная ипотека довела семью из Кузбасса до самого страшного

Сегодня 11:15
1427
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Bu154.ru

Семья из Кузбасса с двумя приёмными детьми и матерью, ветераном ВОВ, может остаться без единственной квартиры и другого имущества.

Всё дело в валютной ипотеке. Семья взяла жилищный кредит на сумму 144 тысячи 500 долларов, из них выплатила 128 тысяч долларов, но из-за скачка курса осталась должна ещё почти 142 тысячи долларов.

«Вот такая арифметика: 144 500 — 128 000 = 142 000», — с горечью рассказывает учительница начальных классов из небольшого шахтерского поселка в Кузбассе.

Как сообщает «МК», история началась в 2007 году, когда семья из Кузбасса решила переехать в Москву ради сохранения тайны усыновления. Семь лет семья платила кредит исправно до того момента, пока курс доллара резко не начал расти.

«Политики нас сейчас упрекают, что это был наш выбор валюты, а не рублей. Неправда!!! В то время для покупки вторичного жилья банки одобряли только валютные кредиты. В рублевых кредитах отказывали без комментариев. Оформить рублёвую ипотеку можно было только на новостройку на уровне фундамента», — рассказывает женщина.

Изначально ежемесячный платёж составлял 35 тысяч рублей, но после известных событий 2014 года платёж увеличился до 100 тысяч. От безысходности в октябре 2015 женщина подала заявление в арбитражный суд Москвы о признании ее банкротом. Теперь единственное жилье — квартира и все крупные вещи дороже 30 тысяч рублей будут проданы с молотка.

Банк, в котором брала ипотеку женщина, требует от неё 141 406 тысяч долларов, что составляет по нынешнему курсу более 8 миллионов рублей. Квартиру выставили на торги с с начальной ценой 7 миллионов 37 тысяч 270 рублей 40 копеек.

Комментарии 22
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Андрей
11 49
Головой надо думать,а не жопой когда влезаешь в такие долги!
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stek
24 1
Головой надо думать,а не жопой когда влезаешь в такие долги!
От тюрьмы и сумы не зарекайся....
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Андрей
18 9
От тюрьмы и сумы не зарекайся....
А в чем я не прав?Пойду сейчас понахватаю кредитов,тоже в Москву хочу.А потом буду думать,скакнет курс доллара или меньше будет,я в завтрашнем дне то не уверен,не то что в будущее заглядывать
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Андрей
14 0
Вспомните 90-е когда рубль резко упал и кто покупал квартиры,в итоге оставались должны копейки отдать вместо тысяч и все довольны,а если бы наоборот было,та же история
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местный-2
4 2
А в чем я не прав?Пойду сейчас понахватаю кредитов,тоже в Москву хочу.А потом буду думать,скакнет курс доллара или меньше будет,я в завтрашнем дне то не уверен,не то что в будущее заглядывать
"В то время для покупки вторичного жилья банки одобряли только валютные кредиты".
______
Это ее слова,а ведь мы живем в рублевой зоне.Имели право банки ,находящиеся на территории России работать вот так с клиентами? Наверняка закрытой(не для всех) информацией владели.
Мы и сейчас не знаем,что будет завтра с рублем.Но люди хотят жить именно сегодня,а накопить деньги на квартиру не могут,учитывая непредсказуемость и зависимость ********** где правда?
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местный-2
0 0
"В то время для покупки вторичного жилья банки одобряли только валютные кредиты".
______
Это ее слова,а ведь мы живем в рублевой зоне.Имели право банки ,находящиеся на территории России работать вот так с клиентами? Наверняка закрытой(не для всех) информацией владели.
Мы и сейчас не знаем,что будет завтра с рублем.Но люди хотят жить именно сегодня,а накопить деньги на квартиру не могут,учитывая непредсказуемость и зависимость ********** где правда?
запикали слово ру...б..ля.
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Я в шоке
13 5
Переехать чтоб сохранить тайну усыновления. А в городах Сибири ни как нельзя было сохранить тайну? Бред какой то. За что боролись, на то и напоролись. Живёшь в России , живи на рубли и точка.
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Сюся
3 0
Вспомните 90-е когда рубль резко упал и кто покупал квартиры,в итоге оставались должны копейки отдать вместо тысяч и все довольны,а если бы наоборот было,та же история
У меня знакомая за три месяца в 90-х кооперативную квартиру выплатила.
Повезло человеку!
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Chak
7 10
Головой надо думать,а не жопой когда влезаешь в такие долги!
Головой люли думают выбирая правительство, которое должно поддерживать народ. После таких событий как краховый обвал нац валюты, это правительство вместе с президентом должны были уйти в отставку а не продолжать грабить страну.
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Chak
9 4
Головой надо думать,а не жопой когда влезаешь в такие долги!
Головой люли думают выбирая правительство, которое должно поддерживать народ. После таких событий как краховый обвал нац валюты, это правительство вместе с президентом должны были уйти в отставку а не продолжать опускать страну
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Лёлик-алкоголик
6 6
Хотела всех обмануть. А в итоге обманули её
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Читатель
6 2
Мне кажется глупо брать кредит в долларах. Он же всегда только рос... Мне кажется сами виноваты.
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Житель
9 0
Любое кроилово ведёт к попадалову. И вранье про обязательство брать валютную ипотеку. У меня сын примерно в то время брал ипотеку, так про валютную никто даже не спрашивал. Сыграли в рулетку - пожинайте плоды.
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321
4 0
Любое кроилово ведёт к попадалову. И вранье про обязательство брать валютную ипотеку. У меня сын примерно в то время брал ипотеку, так про валютную никто даже не спрашивал. Сыграли в рулетку - пожинайте плоды.
все верно
больший риск - больший выхлоп, но и большие потери в случае чего
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Свой
11 1
Мне кажется глупо брать кредит в долларах. Он же всегда только рос... Мне кажется сами виноваты.
Не то слово.Люди не понимают и не думают когда берут в долг,а многие не понимают и то, что его нужно отдать.Доллар подскочил относительно деревянного,но остался долларом,взял доллар - отдай доллары,будь добр.Никто за уши не тянул брать их.Абсолютно правомерно будет выселение.Долг платежом красен.
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123
3 9
Безмозглая вата читать не умеет. Прочтите банковскую мошенническую арифметику еще раз:
144 500 — 128 000 = 142 000.
Вы так ничего и не поняли.
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bhbyf
0 8
Головой надо думать,а не жопой когда влезаешь в такие долги!
Вы не представляете какой беспредел банки творят в Москве. Ставят людей в такие условия, что хочешь- не хочешь приходится идти на их условия. Люди не всегда виноваты. В жизни бывает всякое.
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Свой
4 0
Безмозглая вата читать не умеет. Прочтите банковскую мошенническую арифметику еще раз:
144 500 — 128 000 = 142 000.
Вы так ничего и не поняли.
ВГ просто неграмотны в этом вопросе.144500 взято,128000 отдано,оставалось долгу 16500.Вопрос откуда взялись 142000?Что-то тут умалчивается.Потому как больше ста процентов в виде пени,если не платить кредит,банку по закону не удастся накрутить.Банк,конечно, будет долг накручивать в разы,там в десятки раз,но стоит обратится в суд и не более ста процентов присудят и это ЗАКОН для всех един.То есть 16500 X 2 = 33000 и не более.
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Ваня
1 0
Только один вопрос : с какой целью все откровения в сети этой семьи. Помочь ей, собрать деньги на жилье в Москве? Не для того ли отмечается, что мать- ветеран ВОВ и двое приемных детей?
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Z
1 0
Только один вопрос : с какой целью все откровения в сети этой семьи. Помочь ей, собрать деньги на жилье в Москве? Не для того ли отмечается, что мать- ветеран ВОВ и двое приемных детей?
Ветеранов ВОВ во все времена квартирами обеспечивали бесплатно, это она ее специально в Москву повезла чтобы там на халяву квартиру получить, видать не дали,, приемные дети тоже льготы какие-никакие, что-то женщина скрывает. Нет мозгов пусть платит.
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Митрич
0 0
Головой люли думают выбирая правительство, которое должно поддерживать народ. После таких событий как краховый обвал нац валюты, это правительство вместе с президентом должны были уйти в отставку а не продолжать грабить страну.
Ну, ушли бы, а что дальше? Или живете по принципу "после нас хоть трава не расти"? Что дальше, я вас спрашиваю?
А вам не приходило в голову, что рубль обвалили именно для того, чтобы вызвать подобные настроения как у вас и окончательно обрушить российскую государственность через бунт и смуту? И кому бы вы на руку сыграли?

PS. Вообще-то, меня в статье удивила арифметика.
Кредит долларовый, т.е. цифры постоянные. С какого бодуна при кредите в 144 тысячи и выплате 128 тысяч остались должны больше 100 тысяч долларов? Налицо одностороннее изменение условий договора, без извещения клиента? С какого бодуна эти итоговые 100 с лишним тысяч долларов взялось? Если бы речь шла о рублях, тогда понятно: скачок курса рубля, но доллара-то с какого перепою?...
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Андрей
0 0
В начале 2000 знакомые продавали квартиру именно в долларах т.к он рос не по дням и соответственно сумма квартиры росла,у меня такое впечатление,что им продавали тоже в баксах поэтому и взяли кредит в долларах
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