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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

В Кузбассе определили марки опасной питьевой воды

Сегодня 11:16
1965
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Petform-lb.com

Эксперты определили марки вредной питьевой воды, которую продают в Кузбассе.

Для исследования закупили воду объёмом 18,9 и 19 литров марок «Талинка», «Шерегешская», «Бердовская таёжная», «Клинк», «Ирбис» и «Родники Кузбасса». Её специалисты «Кемеровского центра стандартатизации и метрологии» тестировали по химическому, солевому составу, радиации и так далее.

Итоги показали, что вода всех марок соответствуют нормам по радиации. Но в образцах «Талинка», «Шерегешская», «Клинк» и «Ирбис» микробы превышают норму, пишет «Сибдепо». У людей со слабым иммунитетом такая вода может вызвать кишечное расстройство или заболевание.

В ближайшее время «ЦСМ» проверит питьевую бутилированную воду меньших объёмов. О результатах сообщат Роспотребнадзору, департаменту по развитию предпринимательства и департаменту сельского хозяйства.

Комментарии 7
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Андрей
5 6
Откуда в Кузбассе может быть хорошая вода в принципе,шахты,разрезы,заводы.Из под крана вобще тогда непонятно что бежит
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Федя
4 4
Откуда в Кузбассе может быть хорошая вода в принципе,шахты,разрезы,заводы.Из под крана вобще тогда непонятно что бежит
Ну не везде же шахты, разрезы, заводы, есть еще много мест с чистой водой, подземной и наземной
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Андрей
4 10
Ну не везде же шахты, разрезы, заводы, есть еще много мест с чистой водой, подземной и наземной
Томь везде протекает так?Начало с Междуреченск,где уже по тихому марганец добывают,разрезы шахты,золотари тоже у нас,взрыв на шахте когда был и родники под раздачу попали.Пока вода до Новокузнецка дойдёт что с ней будет,про Кемерово где хим.завод стоит и говорить не стоит
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Маркус
2 0
Бывает ещё с колонок набирают воду, запечатывают и продают, как оригинал.
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Федя
0 0
Томь везде протекает так?Начало с Междуреченск,где уже по тихому марганец добывают,разрезы шахты,золотари тоже у нас,взрыв на шахте когда был и родники под раздачу попали.Пока вода до Новокузнецка дойдёт что с ней будет,про Кемерово где хим.завод стоит и говорить не стоит
Ну а Томь какие источники питают?? их не сосчитать, речек и ручьев, текущих с гор и с тайги. Добычу марганца вроде так и не начали
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bhyf
0 0
Откуда в Кузбассе может быть хорошая вода в принципе,шахты,разрезы,заводы.Из под крана вобще тогда непонятно что бежит
У нас бежит хлорированая вода. ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ!
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