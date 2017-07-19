Эксперты определили марки вредной питьевой воды, которую продают в Кузбассе.

Для исследования закупили воду объёмом 18,9 и 19 литров марок «Талинка», «Шерегешская», «Бердовская таёжная», «Клинк», «Ирбис» и «Родники Кузбасса». Её специалисты «Кемеровского центра стандартатизации и метрологии» тестировали по химическому, солевому составу, радиации и так далее.

Итоги показали, что вода всех марок соответствуют нормам по радиации. Но в образцах «Талинка», «Шерегешская», «Клинк» и «Ирбис» микробы превышают норму, пишет «Сибдепо». У людей со слабым иммунитетом такая вода может вызвать кишечное расстройство или заболевание.