Минздрав РФ внёс поправки в проект антитабачной концепции: рабочий день курильщиков не будут продлевать.
Поскольку курильщики часть своего рабочего времени тратят на вредную привычку, было предложено продлить их рабочий день. Такое нововведение Минздрав предлагал внести в антитабачную концепцию на 2017−2022 года, о чем ранее писал Ваш Город.ру. Согласно последим изменениям, предложение о продлении рабочего времени курящим людям было отклонено.
«Убрана такая странная концепция, как увеличение рабочего времени для курильщиков. То есть? если ты куришь полчаса или 40 минут — мы это время не считаем, на это время увеличиваем тебе рабочий день. Это убрали», — рассказал РИА Новости начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Владимир Мишеловин.
По его словам, в проект внесены и другие изменения. Например, ранее выдвинутое предложение о полном запрете продажи сигарет родившимся после 2015 года было так же отклонено.
Утвердили введение запрета на показ в рекламных роликах и художественных фильмах табачных изделий и процесса потребления табака.
Нововведения коснулись и самой упаковки для сигарет. Согласно проекту все торговые марки должны выпускать товар, соответствующий определенным требованиям к длине, высоте, цвету и ширине упаковки.
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Сейчас и так все это знают, но нет на подсознательном уровне.
Это такой же психологический ход, как с картинками, только более толковый
Сейчас и так все это знают, но нет на подсознательном уровне.
Это такой же психологический ход, как с картинками, только более толковый
А так да...себестоимость пачки сигарет в 90-х была порядка 10 центов,а затем скорее всего снизилась.
Причем в этих 10% были отбиты все расходы производителя.
Никто не учитывает то,что курение сигарет вызывает зависимость и тут бы казалось надо поработать прокуратуре и правоохранительным органам.Но нет....легальный высокодоходный бизнес.
А особенно, когда некурящий народ на Вашгород сидит :)
но в этой статье речь про тех, кто тратит дополнительное время на курение
если другие люди в это время работают (это не общий перерыв), то аргументы здравые