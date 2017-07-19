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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

Курильщики будут работать наравне с некурящими

Сегодня 12:20
920
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
praktika.ru

Минздрав РФ внёс поправки в проект антитабачной концепции: рабочий день курильщиков не будут продлевать.

Поскольку курильщики часть своего рабочего времени тратят на вредную привычку, было предложено продлить их рабочий день. Такое нововведение Минздрав предлагал внести в антитабачную концепцию на 2017−2022 года, о чем ранее писал Ваш Город.ру. Согласно последим изменениям, предложение о продлении рабочего времени курящим людям было отклонено.

«Убрана такая странная концепция, как увеличение рабочего времени для курильщиков. То есть? если ты куришь полчаса или 40 минут — мы это время не считаем, на это время увеличиваем тебе рабочий день. Это убрали», — рассказал РИА Новости начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Владимир Мишеловин.

По его словам, в проект внесены и другие изменения. Например, ранее выдвинутое предложение о полном запрете продажи сигарет родившимся после 2015 года было так же отклонено.

Утвердили введение запрета на показ в рекламных роликах и художественных фильмах табачных изделий и процесса потребления табака.

Нововведения коснулись и самой упаковки для сигарет. Согласно проекту все торговые марки должны выпускать товар, соответствующий определенным требованиям к длине, высоте, цвету и ширине упаковки.

Комментарии 10
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Читатель
8 0
Если писать на каждой пачке "80% стоимости этих сигарет идет в карман олигарху". Часть бросит курить.
Сейчас и так все это знают, но нет на подсознательном уровне.
Это такой же психологический ход, как с картинками, только более толковый
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stek
5 6
Курильщики, представьте, что периодически вы берете в рот выхлопную трубу работающего автомобиля и дышите этой заразой........)
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Мимоходом
2 3
Курильщики, представьте, что периодически вы берете в рот выхлопную трубу работающего автомобиля и дышите этой заразой........)
Лучше пусть они представят,что берут в рот тоненький член и сосут,сосут.....
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*
0 1
Лучше пусть они представят,что берут в рот тоненький член и сосут,сосут.....
Мммм! Продолжай, продолжай! Не останавливайся!
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1
4 1
Курильщики постоянно бегают курить, через каждые 10 мин курят по 5-10 мин - пока дойдут, пока раскурятся, пока вернутся. И это нифига не ~40 мин за раб день ))))
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местный-2
0 0
Если писать на каждой пачке "80% стоимости этих сигарет идет в карман олигарху". Часть бросит курить.
Сейчас и так все это знают, но нет на подсознательном уровне.
Это такой же психологический ход, как с картинками, только более толковый
Олигарх он тоже чей-то.
А так да...себестоимость пачки сигарет в 90-х была порядка 10 центов,а затем скорее всего снизилась.
Причем в этих 10% были отбиты все расходы производителя.
Никто не учитывает то,что курение сигарет вызывает зависимость и тут бы казалось надо поработать прокуратуре и правоохранительным органам.Но нет....легальный высокодоходный бизнес.
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123
0 2
А можно еще засекать время когда человек в туалет ходит, и пить воду/чай. А что?
А особенно, когда некурящий народ на Вашгород сидит :)
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Артём 10128
0 0
можно
но в этой статье речь про тех, кто тратит дополнительное время на курение
если другие люди в это время работают (это не общий перерыв), то аргументы здравые
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Андрей
0 0
Кто то чаи гоняет пол дня,кто то курит
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Ну
0 0
Кто то чаи гоняет пол дня,кто то курит
А потом все заявляют что уровень жизни в РФ плохой, и они достойны жить в Европе. А про производительность труда забывают...
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