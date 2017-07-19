Минздрав РФ внёс поправки в проект антитабачной концепции: рабочий день курильщиков не будут продлевать.

Поскольку курильщики часть своего рабочего времени тратят на вредную привычку, было предложено продлить их рабочий день. Такое нововведение Минздрав предлагал внести в антитабачную концепцию на 2017−2022 года, о чем ранее писал Ваш Город.ру. Согласно последим изменениям, предложение о продлении рабочего времени курящим людям было отклонено.

«Убрана такая странная концепция, как увеличение рабочего времени для курильщиков. То есть? если ты куришь полчаса или 40 минут — мы это время не считаем, на это время увеличиваем тебе рабочий день. Это убрали», — рассказал РИА Новости начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Владимир Мишеловин.

По его словам, в проект внесены и другие изменения. Например, ранее выдвинутое предложение о полном запрете продажи сигарет родившимся после 2015 года было так же отклонено.

Утвердили введение запрета на показ в рекламных роликах и художественных фильмах табачных изделий и процесса потребления табака.

Нововведения коснулись и самой упаковки для сигарет. Согласно проекту все торговые марки должны выпускать товар, соответствующий определенным требованиям к длине, высоте, цвету и ширине упаковки.