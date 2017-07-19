В России заработает первый в стране детский лагерь для ВИЧ-положительных ребятишек.

Его организовала активистка из Татарстана Светлана Изамбаева. В течение 10 дней на Чёрном море дети будут узнавать об особенностях и лечении ВИЧ-инфекции, путях её передачи и так далее. Запланировано обучение для тренеров и консультантов и культурная программа.

«Ребенок с ВИЧ-инфекцией, который недавно узнал о диагнозе, быстрее адаптируется к этой новости, поговорив со своим ровесником, который уже прошел через это. Поэтому программа лагеря направлена на формирование лидерства и развитие активной позиции, чтобы наши подопечные впоследствии могли помогать таким же подросткам, как они», — рассказала «Медвестнику» Светлана Изамбаева.

Организаторы уже оплатили проживание для детей. Сейчас всех желающих просят помочь финансово, чтобы обеспечить ребятишек питанием. Всего нужно 351 510 рублей. Как пожертвовать деньги, смотрите здесь.

В будущем Светлана планирует сделать проект доступным для ребятишек из всех регионов страны.

Добавим, подростки с ВИЧ могут отдыхать и в обычном лагере, если у них нет сопутствующих недугов, и болезнь в стадии ремиссии. Однако нередко таким ребятишкам, если об их диагнозе вдруг узнают другие, грозит травля.