Шестиэтажное здание в Заводском районе Новокузнецка, принадлежащее обанкротившейся торговой сети «Солнышко», после первых торгов подешевело сразу на 44 миллиона рублей.

Аукцион, проходивший 12 июля, не состоялся из-за отсутствия заявок. Шестиэтажное здание площадью 4,5 тысячи кв. м и помещение магазина «Солнышко» площадью 1,5 тысячи кв. м хотели продать за 442,14 миллиона рублей. Об этом сообщает SU.

В результате из-за отсутствия заявок цену объекта снизили на 44 миллиона рублей. Новые торги назначены на 28 августа.

Напомним, в конце 2014 года сеть магазинов «Солнышко» начала испытывать серьезные трудности, задолжав сотни миллионов рублей своим кредиторам. А база «Кия-1» прекратила своё существование в апреле 2015.