Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке
Недвижимость и строительство

Торговый центр в Новокузнецке при продаже рухнул в цене на 44 миллиона рублей

Сегодня 12:57
1179
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Periferiya.thenest.ru

Шестиэтажное здание в Заводском районе Новокузнецка, принадлежащее обанкротившейся торговой сети «Солнышко», после первых торгов подешевело сразу на 44 миллиона рублей.

Аукцион, проходивший 12 июля, не состоялся из-за отсутствия заявок. Шестиэтажное здание площадью 4,5 тысячи кв. м и помещение магазина «Солнышко» площадью 1,5 тысячи кв. м хотели продать за 442,14 миллиона рублей. Об этом сообщает SU.

В результате из-за отсутствия заявок цену объекта снизили на 44 миллиона рублей. Новые торги назначены на 28 августа.

Напомним, в конце 2014 года сеть магазинов «Солнышко» начала испытывать серьезные трудности, задолжав сотни миллионов рублей своим кредиторам. А база «Кия-1» прекратила своё существование в апреле 2015.

Комментарии 13
Добавить комментарий
аватар
Анонимный пользователь
9 0
Да никому на запсибе не нужен шестиэтажный ТЦ - какой толк от него там!
ответить
аватар
местный-2
0 1
"Напомним, в конце 2014 года сеть магазинов «Солнышко» начала испытывать серьезные трудности, задолжав сотни миллионов рублей своим кредиторам".
_________
Это не трудности.
Скорее всего поступило распоряжение сверху,принудить или создать условия,для того чтобы торговая сеть покинула территорию.
Так и со всеми региональными сетями поступили.
ответить
аватар
Серж
4 0
442,14/6=73,69 тыс.руб. за 1 кв. метр. по-моему многовато. все-равно продадут, но наверное лямов за 300
ответить
аватар
))
0 0
А они ничего не попутали с ценником в 442 ляма? ))) 73 тысячи за квадрат )))))))))))))))) Идиоты что ли? На запсибе в самой заднице 73К за квадрат! ))))))))))))) В итоге продали за реальную цену в сегодняшних условиях крымнашизма - 7,3К за квадрат ))))
ответить
аватар
Vasya
2 0
"Напомним, в конце 2014 года сеть магазинов «Солнышко» начала испытывать серьезные трудности, задолжав сотни миллионов рублей своим кредиторам".
_________
Это не трудности.
Скорее всего поступило распоряжение сверху,принудить или создать условия,для того чтобы торговая сеть покинула территорию.
Так и со всеми региональными сетями поступили.
Кия 1 и Новокузнецкобувьторг были зарегистрированы в Горном Алтае. Они ни когда и не были нашей сетью.
ответить
аватар
местный-2
2 1
442,14/6=73,69 тыс.руб. за 1 кв. метр. по-моему многовато. все-равно продадут, но наверное лямов за 300
4500 кв.метров это площадь здания,или одного этажа?
Вы разделили изначально заявленную цену в млн на количество этажей,а получили ответ в тысячах?
Но это не так важно.
ответить
аватар
местный-2
0 0
Кия 1 и Новокузнецкобувьторг были зарегистрированы в Горном Алтае. Они ни когда и не были нашей сетью.
Это вопросы к нашим налоговикам....ну и наверно к властям.
Но на момент,когда Кия распечатала свои магазины,где они были зарегистрированы?
Поляны,Чибисы региональные,Копейка...Владимиры Ивановичи ,Гастрономычи т.д.
Да я и сказал,что всех региональных попросили освободить место.Теперь только федералы,иностранные компании и особо приближенные.
ответить
аватар
Hunter
0 0
4500 кв.метров это площадь здания,или одного этажа?
Вы разделили изначально заявленную цену в млн на количество этажей,а получили ответ в тысячах?
Но это не так важно.
Думайте. Всё внерно.
ответить
аватар
Бусина
1 0
"Напомним, в конце 2014 года сеть магазинов «Солнышко» начала испытывать серьезные трудности, задолжав сотни миллионов рублей своим кредиторам".
_________
Это не трудности.
Скорее всего поступило распоряжение сверху,принудить или создать условия,для того чтобы торговая сеть покинула территорию.
Так и со всеми региональными сетями поступили.
Поступили очень просто с ними- им не дали перекредитоваться.Исскуственно запустили так называемое банкротство, чтобы освободить рынок местный для Лент, Магнитов.......
ответить
аватар
местный-2
0 0
Думайте. Всё внерно.
Не понятно...4500 квадратных метров -это площадь застройки или или общая площадь дома включая шесть этажей.С пристройкой-магазином все понятно.
Не понятно кто конечный покупатель/заказчик.Уверен,что он есть.
ответить
аватар
местный-2
0 0
Поступили очень просто с ними- им не дали перекредитоваться.Исскуственно запустили так называемое банкротство, чтобы освободить рынок местный для Лент, Магнитов.......
Я про это и говорю.Если сети и испытывали трудности,то скорее всего в отсутствии дешевых кредитов.
ответить
аватар
Просто оценщик
0 0
Поступили очень просто с ними- им не дали перекредитоваться.Исскуственно запустили так называемое банкротство, чтобы освободить рынок местный для Лент, Магнитов.......
Не несите пургу. На строительство данного торгового центра брался кредит в банке и здание изначально находилось в залоге у банка.Я даже знаю, в каком банке и сколько. Какое такое "перекредитование" на залоговое имущество? Вы знаете, что такое ЗАЛОГ? И как раз-таки, прежде чем строить здания такого типа, нужно подумать для кого ты строишь? Окупится ли? Там никто не думал, просто строили. Результат налицо. Их никто не выживал. Сами себя...
ответить
аватар
z
0 0
Не несите пургу. На строительство данного торгового центра брался кредит в банке и здание изначально находилось в залоге у банка.Я даже знаю, в каком банке и сколько. Какое такое "перекредитование" на залоговое имущество? Вы знаете, что такое ЗАЛОГ? И как раз-таки, прежде чем строить здания такого типа, нужно подумать для кого ты строишь? Окупится ли? Там никто не думал, просто строили. Результат налицо. Их никто не выживал. Сами себя...
Если ты такой знающий, так скажи сколь должен стоить этот центер.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ