Шестиэтажное здание в Заводском районе Новокузнецка, принадлежащее обанкротившейся торговой сети «Солнышко», после первых торгов подешевело сразу на 44 миллиона рублей.
Аукцион, проходивший 12 июля, не состоялся из-за отсутствия заявок. Шестиэтажное здание площадью 4,5 тысячи кв. м и помещение магазина «Солнышко» площадью 1,5 тысячи кв. м хотели продать за 442,14 миллиона рублей. Об этом сообщает SU.
В результате из-за отсутствия заявок цену объекта снизили на 44 миллиона рублей. Новые торги назначены на 28 августа.
Напомним, в конце 2014 года сеть магазинов «Солнышко» начала испытывать серьезные трудности, задолжав сотни миллионов рублей своим кредиторам. А база «Кия-1» прекратила своё существование в апреле 2015.
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Это не трудности.
Скорее всего поступило распоряжение сверху,принудить или создать условия,для того чтобы торговая сеть покинула территорию.
Так и со всеми региональными сетями поступили.
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Это не трудности.
Скорее всего поступило распоряжение сверху,принудить или создать условия,для того чтобы торговая сеть покинула территорию.
Так и со всеми региональными сетями поступили.
Вы разделили изначально заявленную цену в млн на количество этажей,а получили ответ в тысячах?
Но это не так важно.
Но на момент,когда Кия распечатала свои магазины,где они были зарегистрированы?
Поляны,Чибисы региональные,Копейка...Владимиры Ивановичи ,Гастрономычи т.д.
Да я и сказал,что всех региональных попросили освободить место.Теперь только федералы,иностранные компании и особо приближенные.
Вы разделили изначально заявленную цену в млн на количество этажей,а получили ответ в тысячах?
Но это не так важно.
_________
Это не трудности.
Скорее всего поступило распоряжение сверху,принудить или создать условия,для того чтобы торговая сеть покинула территорию.
Так и со всеми региональными сетями поступили.
Не понятно кто конечный покупатель/заказчик.Уверен,что он есть.