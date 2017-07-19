В двух комнатах кемеровского детского садика нашли превышение радиации.

Нарушение сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в начале июля, рассказали в пресс-службе Управления судебных приставов по Кузбассу. В кабинете логопеда и комнате одной из групп воспитанников содержание радона превышало норму.

Детский садик привлекли к ответственности по административной статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Работу двух помещений приостановили на 50 суток. Так как в других комнатах нарушений не нашли, дети продолжают посещать садик.

По словам источника «Сибдепо», речь идёт о детсаде № 103 комбинированного вида, который находится в Кировском районе.

Напомним, ранее в Кемерове уже закрывали детский сад из-за радиации. Весной такое же нарушение нашли в садике Промышленновском районе. В посёлке Ясногорский Кемеровского района по той же причине приостанавливали деятельность кинотеатра.

Радон — инертный газ, продукт распада радия. Обычно он образуется из грунта, где содержание радия превышает норму. В помещениях радон обычно скапливается в подвале или на первых этажах. Этот газ негативно влияет на здоровье: увеличивает риск рака. Является одной из главных причин рака лёгких, вредит костному мозгу, щитовидке, печени, половым органам.

Добавим, перед вводом любого здания его должны исследовать на радон.