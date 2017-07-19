Несколько самых крупных сообществ в социальной сети объявили кастинг на реалити-шоу, которое пройдёт онлайн.

Как сообщает «Газета.Ру», социальная сеть «ВКонтакте» поддержит первое онлайн реалити-шоу. Его организаторами стали четыре крупнейших паблика: MDK, «Корпорация зла», «Палата № 6», «Борщ». Сам же проект получил название «Пабличные игры».

Организаторы уже объявили кастинг участников на онлайн проект. Всего за победу в реалити-шоу поборются 24 человека, которые по условиям проекта должны выполнить 24 различных задания. За жизнью героев можно следить в прямом эфире. Снимать участников будут около 100 камер 24 часа в сутки. Отбирать участников будут администраторы пабликов-организаторов. «Вконтакте» в свою очередь оказывает информационную поддержку проекту, помогает привлекать спонсоров.