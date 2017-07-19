Пасмурный июль портит многим настроение.
Чтобы побороть хандру, медики советуют надевать одежду ярких цветов — сейчас она уместнее, чем в жару. Взбодриться с утра помогут зарядка и контрастный душ. Не стоит заваливаться на диван после работы или учёбы: движение обеспечит вам хорошее настроение.
Важно не объедаться и по возможности включить в рацион побольше фруктов и овощей, благо, сезон позволяет. И, конечно, пить достаточно воды.
В плохую погоду необходимо следить за давлением, особенно тем, у кого с ним проблемы. Ни в коем случае не отказывайтесь от прописанных вам лекарств.
Напомним, в Новосибирской области грозы обещают до конца недели. В Кузбасс жара придёт к пятнице, а пока жители любуются свинцовыми дождевыми тучами.
Уважаемые читатели, а как вы боретесь с плохим настроением от пасмурной погоды?
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Если дама стрёмная - выпей пива тёмного!
Ну, а если просто жуть - выпей водочки чуть-чуть!
Жуть! Жуть! Жуть, Жуть!
Выпей водочки чуть-чуть!