Пасмурный июль портит многим настроение.

Чтобы побороть хандру, медики советуют надевать одежду ярких цветов — сейчас она уместнее, чем в жару. Взбодриться с утра помогут зарядка и контрастный душ. Не стоит заваливаться на диван после работы или учёбы: движение обеспечит вам хорошее настроение.

Важно не объедаться и по возможности включить в рацион побольше фруктов и овощей, благо, сезон позволяет. И, конечно, пить достаточно воды.

В плохую погоду необходимо следить за давлением, особенно тем, у кого с ним проблемы. Ни в коем случае не отказывайтесь от прописанных вам лекарств.

Напомним, в Новосибирской области грозы обещают до конца недели. В Кузбасс жара придёт к пятнице, а пока жители любуются свинцовыми дождевыми тучами.

Уважаемые читатели, а как вы боретесь с плохим настроением от пасмурной погоды?