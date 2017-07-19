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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке
Здоровый город

Как поднять настроение в плохую погоду

Сегодня 14:59
301
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Пасмурный июль портит многим настроение.

Чтобы побороть хандру, медики советуют надевать одежду ярких цветов — сейчас она уместнее, чем в жару. Взбодриться с утра помогут зарядка и контрастный душ. Не стоит заваливаться на диван после работы или учёбы: движение обеспечит вам хорошее настроение.

Важно не объедаться и по возможности включить в рацион побольше фруктов и овощей, благо, сезон позволяет. И, конечно, пить достаточно воды.

В плохую погоду необходимо следить за давлением, особенно тем, у кого с ним проблемы. Ни в коем случае не отказывайтесь от прописанных вам лекарств.

Напомним, в Новосибирской области грозы обещают до конца недели. В Кузбасс жара придёт к пятнице, а пока жители любуются свинцовыми дождевыми тучами.

Уважаемые читатели, а как вы боретесь с плохим настроением от пасмурной погоды?

Комментарии 6
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Если болен с утреца, выпей светлого пивца!
Если дама стрёмная - выпей пива тёмного!
Ну, а если просто жуть - выпей водочки чуть-чуть!
Жуть! Жуть! Жуть, Жуть!
Выпей водочки чуть-чуть!
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Читатель
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Сезон-то позволяет больше фруктов и овощей, а вот их стоимость нет
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z
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Сезон-то позволяет больше фруктов и овощей, а вот их стоимость нет
Фрукты зло. Овощи и ягоды рулят.
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нетерпеливый новокузнечанин
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женщину пошшупать
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Андрей
0 0
А на Яровом говорят погода шепчет
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Jackie
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Самое лучшее - веселые посиделки с друзьями БЕЗ алко) А бухарики наверху лучше бы о своем здоровье подумали
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