Чтобы расплатиться с долгами, администрация Кемерова решила взять кредит на 2,5 млрд рублей.

Срок кредитной линии три года.

Процент по кредиту не должен превышать 11,27% годовых. Как уточняется в конкурсной документации, за три года набежит дополнительно 845 миллионов рублей.

В настоящее время идут поиски организации, которая согласится выделить деньги.

Напомним, депутаты городского Совета Кемерова приняли на 2017-й год бюджет с доходами 14,3 млрд рублей и расходами в 14,7 млрд рублей.