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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

Мэрия Кемерова берёт многомиллиардный кредит

Сегодня 15:04
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
взять-кредит24.рф

Чтобы расплатиться с долгами, администрация Кемерова решила взять кредит на 2,5 млрд рублей.

Срок кредитной линии три года.

Процент по кредиту не должен превышать 11,27% годовых. Как уточняется в конкурсной документации, за три года набежит дополнительно 845 миллионов рублей.

В настоящее время идут поиски организации, которая согласится выделить деньги.

Напомним, депутаты городского Совета Кемерова приняли на 2017-й год бюджет с доходами 14,3 млрд рублей и расходами в 14,7 млрд рублей.

Комментарии 1
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Хм..
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