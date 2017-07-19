Мэрия Кемерова берёт многомиллиардный кредит
Сегодня 15:04
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Чтобы расплатиться с долгами, администрация Кемерова решила взять кредит на 2,5 млрд рублей.
Срок кредитной линии три года.
Процент по кредиту не должен превышать 11,27% годовых. Как уточняется в конкурсной документации, за три года набежит дополнительно 845 миллионов рублей.
В настоящее время идут поиски организации, которая согласится выделить деньги.
Напомним, депутаты городского Совета Кемерова приняли на 2017-й год бюджет с доходами 14,3 млрд рублей и расходами в 14,7 млрд рублей.
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