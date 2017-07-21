ВашГород.ру продолжает разбираться, кто виноват в неприятном запахе в Новоильинском районе.

В очередной раз, когда в районе распространился смрад, мы отправились на «Кузбасскую птицефабрику». Это предприятие в числе тех, кого новокузнечане обвиняют в вони на Ильинке.

«В данный момент почему распространился запах — мы начинаем перепревший помёт вывозить КамАЗами на поля. Эта процедура проводится по договорённости со всеми инстанциями — Россельхознадзором и так далее. Периодически проверяет Роспотребнадзор, делают замеры. Отходы мы возим на поля ближе к Казанково. По розе ветров наша птицефабрика находится севернее Новоильинского района и запах не должен распространяться в сторону района. Такое (распространение запаха — прим.ред.) может быть очень редко, когда северный ветер или штиль», — рассказал ВашГород.ру директор АО «Кузбасская птицефабрика» Владимир Кандауров.

Недавно предприятие организовало комиссию с Роспотребнадзором и администрацией Новокузнецкого района. Замеры, которые взяли в посёлке Степной, за птицефабрикой и на границе с Новоильинским районом, соответствуют нормам.

«Фабрика строилась ещё в СССР, и с тех пор ничего не меняли, всё делается по розе ветров. До Новоильинского района расстояние напрямик — 7 километров, по трассе — 12 километров. По Степному у нас есть лесопосадка вокруг помётохранилища — сосняки, перед Степным то же самое. Когда штиль, тогда может быть (запах — прим.ред.). Сейчас мы осуществляем такие технологии, когда помёт быстрее перерабатывается, запах уменьшается. Делаем всё возможное», — добавили в компании.

Проект по отходам в компании утвердили этой зимой, с ним ознакомился Росприроднадзор. А без ведома руководства помёт на поля не вывозят, сказали в компании.

Исторически сложилось так, что рядом с Новоильинским районом находится ещё одна птицефабрика — компании «Кузбасский бройлер». По розе ветров она расположена с наветренной стороны рядом с посёлками Металлург и Сметанино. Оттуда рукой подать до нового микрорайона «Берёзовая роща». Неподалёку от расположены вот такие «водоёмы», которые жутко пахнут. Имеют ли они отношение к проблеме вони, а также кто является их собственником, неизвестно. Дозвониться до «Кузбасского бройлера» нам не удалось.

Неприятный запах же ничем не грозит жителям, в воздухе нет превышения по вредным веществам. Окончательно избавиться от вони него пока не может ни одна птицефабрика в России. Для этого надо либо вывозить отходы гораздо дальше на поля, что намного увеличит себестоимость и цену продукции, либо перерабатывать помёт, на что также нужны дополнительные средства.

«Считаю, что это не только наша проблема, но и городская и даже областная. Сегодня таких птицефабрик на территории Кузбасса осталось пять. В прошлом году в департаменте сельского хозяйства проводилось совещание по этому вопросу, но он остался открытым. Я считаю, для решения этого вопроса нужно выходить на федеральный уровень», — отметил Владимир Кандауров.

Ранее о причинах неприятного запаха на Ильинке ВашГород.ру узнавал у природоохранного прокурора Новокузнецка и депутата по избирательному округу № 1 Сергея Реута. Напомним, сейчас в Роспотребнадзоре проверяют, кто виновен в смраде.