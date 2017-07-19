Сотрудники полиции поблагодарили новокузнечанку, которая спасла 5- летнего мальчика.

Сейчас ребёнок находится в больнице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, 5-летний мальчик без ведома родителей отправился на речку искупаться, оказавшись далеко от берега, ребёнок начал тонуть. Женщина, случайно оказавшаяся рядом, спасла мальчика от смерти.

Спасительницей оказалась 68-летняя Пелагея Михайловна Михайлова из Новокузнецка. Недалеко от водоёма находится ее дачный участок. Она вытащила ребёнка из воды, к тому моменту мальчик уже не дышал. Женщина оказала ему экстренную доврачебную помощь и вызвала на место медиков.

Как уточнили в ведомстве, сама Пелагея Михайловна не считает спасение мальчика героическим поступком.

Теперь родителям мальчика грозит штраф за неисполнение своих обязанностей.