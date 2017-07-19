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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

Пенсионерку из Новокузнецка поблагодарили за спасение тонущего рёбенка

Сегодня 15:52
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dpchas.com.ua

Сотрудники полиции поблагодарили новокузнечанку, которая спасла 5- летнего мальчика.

Сейчас ребёнок находится в больнице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, 5-летний мальчик без ведома родителей отправился на речку искупаться, оказавшись далеко от берега, ребёнок начал тонуть. Женщина, случайно оказавшаяся рядом, спасла мальчика от смерти.

Спасительницей оказалась 68-летняя Пелагея Михайловна Михайлова из Новокузнецка. Недалеко от водоёма находится ее дачный участок. Она вытащила ребёнка из воды, к тому моменту мальчик уже не дышал. Женщина оказала ему экстренную доврачебную помощь и вызвала на место медиков.

Как уточнили в ведомстве, сама Пелагея Михайловна не считает спасение мальчика героическим поступком.

Теперь родителям мальчика грозит штраф за неисполнение своих обязанностей.

Комментарии 1
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Андрей
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Молодец бабулька,в 68 лет не каждый сможет
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